"Paunović je pokazao da mu je interes reprezentacije iznad svega. Prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje FSS-u i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku", rekao je Raduljko, a preneo FSS.

"On je naglasio da energiju želi da usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori do god postoji i najmanja šansa za uspeh. Verujemo da će uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu, kako bi smo preokrenuli stvari u našu korist. Rezultat ove dve utakmice neće uticati na njegov status u budućnosti", dodao je Raduljko.