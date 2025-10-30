RADUJKO O NOVOM SELEKTORU: Paunović pokazao da mu je interes reprezentacije iznad svega
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Raduljko izjavio je danas da je novi selektor reprezentacije Veljko Paunović pokazao da mu je interes nacionalnog tima iznad svega.
"Paunović je pokazao da mu je interes reprezentacije iznad svega. Prioritet nije bio ugovor niti finansijski uslovi, već da se odmah stavi na raspolaganje FSS-u i preuzme ekipu u ovako važnom trenutku", rekao je Raduljko, a preneo FSS.
Fudbalski savez Srbije (FSS) imenovao je danas Veljka Paunovića za selektora muške seniorske reprezentacije.
"On je naglasio da energiju želi da usmeri na predstojeće utakmice protiv Engleske i Letonije, odlučan da se bori do god postoji i najmanja šansa za uspeh. Verujemo da će uspeti da motiviše igrače i podigne atmosferu, kako bi smo preokrenuli stvari u našu korist. Rezultat ove dve utakmice neće uticati na njegov status u budućnosti", dodao je Raduljko.