Juventus je dobio novog šefa stručnog štaba, na klupu „Stare dame“ seo je iskusni Lučano Spaleti.

Torinski gigant je vest potvrdio zvaničnim saopštenjem, u kojem se navodi da je ugovor sa italijanskim strategom potpisan do kraja tekuće sezone.

Spaletija čeka jedan od najzahtevnijih izazova u njegovoj bogatoj karijeri, jer su očekivanja u Juventusu uvek na samom vrhu, od borbe za trofeje se jednostavno ne odstupa.

Iskusni stručnjak iza sebe ima impozantnu trenersku biografiju. Tri puta je proglašavan za najboljeg trenera Serije A, a pre tri sezone vodio je Napoli do istorijske titule prvaka Italije. Dva puta je osvajao Kup Italije sa Romom, dok je u Rusiji sa Zenitom stigao do dva šampionska pehara.

Lučano Spaleti kandidat za klupu Juventusa

Tokom karijere sedeo je na klupama Empolija, Sampdorije, Venecije, Udinezea, Ankone, Rome, Zenita, Intera i Napolija, a okušao se i u ulozi selektora Italije, gde ipak nije uspeo da ostvari zapaženiji rezultat.