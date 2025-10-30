ZVANIČNO! VLAHOVIĆ I KOSTIĆ IMAJU NOVOG TRENERA! Juventus sve potvrdio, na klupu "Stare dame" seo legendarni Italijan!
Juventus je dobio novog šefa stručnog štaba, na klupu „Stare dame“ seo je iskusni Lučano Spaleti.
Torinski gigant je vest potvrdio zvaničnim saopštenjem, u kojem se navodi da je ugovor sa italijanskim strategom potpisan do kraja tekuće sezone.
Spaletija čeka jedan od najzahtevnijih izazova u njegovoj bogatoj karijeri, jer su očekivanja u Juventusu uvek na samom vrhu, od borbe za trofeje se jednostavno ne odstupa.
Iskusni stručnjak iza sebe ima impozantnu trenersku biografiju. Tri puta je proglašavan za najboljeg trenera Serije A, a pre tri sezone vodio je Napoli do istorijske titule prvaka Italije. Dva puta je osvajao Kup Italije sa Romom, dok je u Rusiji sa Zenitom stigao do dva šampionska pehara.
Tokom karijere sedeo je na klupama Empolija, Sampdorije, Venecije, Udinezea, Ankone, Rome, Zenita, Intera i Napolija, a okušao se i u ulozi selektora Italije, gde ipak nije uspeo da ostvari zapaženiji rezultat.