Ovaj udarac se jednostavno ne brani.
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE KOLAREVIĆ DONEO POBEDU VOJVODINI PROTIV ZVEZDE U NADOKNADI VREMENA! Epski preokret u Novom Sadu, ovo je golčina za TV špice! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su sa lošim partijama, a danas je aktuelni šampion Srbije izgubio od Vojvodine na gostovanju u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije.
Vodili su gosti sa 2:0 na poluvremenu, ali u nastavku je viđena potpuna rapsodija domaćeg tima.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Voša je postigla tri gola i nakon potpunog preokreta stigla do pobede pred svojim navijačima.
Ranđelović je u 77. minutu poravnao rezultat, a potpuni preokret doneo je Kolarević u drugom minutu nadoknade.
Pogledajte gol Milan Kolarevića za pobedu Vojvodine:
Reaguj
Komentariši