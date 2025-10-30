Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su sa lošim partijama, a danas je aktuelni šampion Srbije izgubio od Vojvodine na gostovanju u  zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije.

Vodili su gosti sa 2:0 na poluvremenu, ali u nastavku je viđena potpuna rapsodija domaćeg tima.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Voša je postigla tri gola i nakon potpunog preokreta stigla do pobede pred svojim navijačima.

Ranđelović je u 77. minutu poravnao rezultat, a potpuni preokret doneo je Kolarević u drugom minutu nadoknade.

Pogledajte gol Milan Kolarevića za pobedu Vojvodine:

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI VOJVODINE NA MEČU PROTIV ZVEZDE RAZVILI TRANSPARENT SA JASNOM PORUKOM! Poznato je šta žele da dobiju, pogledajte šta su istakli preko tribine! FOTO
FK Vojvodina
FudbalVOJVODINA - CRVENA ZVEZDA: Potpuno ludilo, kakav preokret Vojvodine!
vojvodina-zvezda-500063.JPG
FudbalTANJGA OPTIMISTA PRED ZVEZDU: Znamo protiv koga igramo, naš cij je da pobedimo!
Miroslav Tanjga
FudbalNOVOSAĐANI ŽELE TRI BODA PROTIV RADNIČKOG! Lazar Nikolić poručuje: "Maksimalno fokusirani dočekujemo meč i želimo da izađemo kao pobednici"
Lazar Nikolić

Marko Arnautović i Miroslav Tanjga emotivan susret Izvor: MONDO/Milutin Vujičić