Trener Crvene zvezde Vladan Milojević, bio je kratak i jasan nakon poraza njegovog tima od Vojvodine u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije.

Po završetku meča, šef struke crveno-belih je rekao:

- Nema tu, mnogo pitanja, kada vodite 2:0, a izgubite na ovakav način, moja je odgovornost i ne bih ništa dodatno objašnjavao - rekao je Milojević.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u Novom Sadu u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije rezultatom 2:3.

Pogotke za Vojvodinu postigli su Mustafa u 52, Ranđelović u 77. minutu i Kolarević u drugom minutu nadoknade, dok su strelci za Zvezdu bili su Katai u 42. minutu, i Ivanić u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

