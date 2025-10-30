"Kod mene bi rekli 2:0 je najopasniji rezultat, momci 2:0 je moramo da damo brzi gol, jer ako to uradimo uradimo u prvih deset ili 15 minuta, mi smo u utakmici i dalje. Sve ono što smo radili tokom čitave nedelje, to smo radili u drugom poluvremenu, bili smo agresivni, želeli pobedu, verovali u sebe. Zvezda je u drugo poluvreme ušla dosta opušteno, mislila je da je sve gotovo . Na kraju smo zaslužili ovu pobedu, Zvezda je u krizi, a ja im želim da se što pre izvuku, pred njima je mnogo utakmica u Ligi Evrope, ja im želim da nas što bolje predstavljaju", rekao je Tanjga posle meča.