Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu u Novom Sadu Crvenu Zvezdu 3:2, u zaostalom meču trećeg kola Super lige Srbije.

Nakon utakmice, trener domaćeg sastava Miroslav Tanjga rekao je da su dva gola prednosi najopasniji rezultat.

"Kod mene bi rekli 2:0 je najopasniji rezultat, momci 2:0 je moramo da damo brzi gol, jer ako to uradimo uradimo u prvih deset ili 15 minuta, mi smo u utakmici i dalje. Sve ono što smo radili tokom čitave nedelje, to smo radili u drugom poluvremenu, bili smo agresivni, želeli pobedu, verovali u sebe. Zvezda je u drugo poluvreme ušla dosta opušteno, mislila je da je sve gotovo . Na kraju smo zaslužili ovu pobedu, Zvezda je u krizi, a ja im želim da se što pre izvuku, pred njima je mnogo utakmica u Ligi Evrope, ja im želim da nas što bolje predstavljaju", rekao je Tanjga posle meča.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je sa 31 bodom na deobi prvog mesta sa Partizanom, a Vojvodina je na trećem mestu sa četiri boda manje.

Slavlje navijača Vojvodine Izvor: MONDO/Milutin Vujičić