Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u Novom Sadu u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije rezultatom 2:3.

Pogotke za Vojvodinu postigli su Mustafa u 52, Ranđelović u 77. minutu i Poletanović u drugom minutu nadoknade.

Strelci za Zvezdu bili su Katai u 42. minutu, i Ivanić u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Zvezda je nakon prvog poraza u sezoni na deobi prvog mesta sa Partizanom, obe ekipe imaju po 31 bod.

Vojvodina je treća sa 27 bodova, uz meč više od večitih rivala.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Branilac titule je na taj način još jednom pokazao pokazao da je u velikoj krizi posle očajne igre u Bragi i poraza u Ligi Evrope, te remija bez golova sa Radničkim u Nišu.

Navijači crveno- belih nisu krili svoje nezadovoljstvo posle još jednog poraza crveno-belih.

Evo samo nekih od najzanimljivih komentara.