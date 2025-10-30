Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine u Novom Sadu u zaostaloj utakmici 3. kola Superlige Srbije rezultatom 2:3.

Pogotke za Vojvodinu postigli su Mustafa u 52, Ranđelović u 77. minutu i Poletanović u drugom minutu nadoknade.

Strelci za Zvezdu bili su Katai u 42. minutu, i Ivanić u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Zvezda je nakon prvog poraza u sezoni na deobi prvog mesta sa Partizanom, obe ekipe imaju po 31 bod.

Vojvodina je treća sa 27 bodova, uz meč više od večitih rivala.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Branilac titule je na taj način još jednom pokazao pokazao da je u velikoj krizi posle očajne igre u Bragi i poraza u Ligi Evrope, te remija bez golova sa Radničkim u Nišu.

Navijači crveno- belih nisu krili svoje nezadovoljstvo posle još jednog poraza crveno-belih.

Evo samo nekih od najzanimljivih komentara.

Fudbaleri Zvezde kod Delija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić