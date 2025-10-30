Slušaj vest

Fudbaleri Jedinstva sa Uba plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su na gostujućem terenu u Beogradu pobedili Voždovac 4:2.

Gostujuća ekipa povela je golovima dvostrukog strelca Itana Horda u devetom i 14. minutu, dok je treći gol postigao Ričardson Denzel u 23. minutu.

U drugom poluvremenu Voždovac je smanjio zaostatak sa dva gola Bojana Matića, u 57. i 61. minutu, a konačan rezultat postavio je Denzel svojim drugim golom na utakmici u 64. minutu.

Ranije danas Dubočica se plasirala u osminu finala pošto je pobedila Mladost iz Lučana posle izvođenja jedanaesteraca 5:3, nakon što je regularni deo završen 1:1.

U osmini finala je i Vršac, koji je posle jedanaesteraca 4:3 pobedio Tekstilac iz Odžaka, nakon što je regularni deo utakmice završen 0:0.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije do sada su izborile i ekipe Grafičara, Trajala, Zemuna, Železničara iz Pančeva, IMT-a, Mačve, Budućnosti iz Dobanovaca, Novog Pazara, Spartaka iz Subotice, Borca iz Čačka i Vojvodine, koja se u osminu finala plasirala bez odigrane utakmice šesnaestine finala, pošto se Mladost GAT povukla iz takmičenja.