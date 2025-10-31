DA LI JE VREME ZA POVRATAK?

Veljko Paunović postao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije, a u danu kada je postavljen na klupu "orlova", u dresu Al Vahde zablistao je bivši kapiten nacionalnog tima, Dušan Tadić.

Al Vahda savladala je Al Nasr sa 3:2, a Tadić je poslao poruku Paunoviću onako kako samo on zna - na terenu!

Dušan Tadić napravio je pravi dar mar u odbrani rivala, bacio je čuvara na zemlju driblinzima sa druge planete, pa uputio hirurški preciznu asistenciju koju je Fakundo Kruspski pretvorio u pogodak za 1:1.

Na ovaj način Tadić je poslao brutalnu poruku Paunoviću koji ne može a da ne vidi da je bivši kapiten u zaista fenomenalnoj formi, te da, iako je u poznim igračkim godinama, i dalje može da doprinese reprezentaciji. Naravno, ako i on sam to želi...

Pogledajte i sami kako je izgledala ova asistencija Dušana Tadića:

Pored poruke koju je Dušan Tadić poslao Veljku Paunoviću na terenu, predsednik Zajednice Super lige i Vojvodine, Dragoljub Zbiljić, je istakao kako bi bivši kapiten trebalo da se vrati u nacionalni tim.

- Pre svega, u reprezentaciji moraju da igraju najbolji. Da li to znači da Dušan Tadić sa 37 godina treba da stavi kapitensku traku? Da, to znači to! Da li znači da treba da se vrati Sergej Milinković-Savić i ti igrači koji nisu tu? Da, to znači to. To je reprezentacija, mogu da prihvatim i deo podmlađivanja i deo neke ideje za stvaranje nove generacije, ali ja to nisam ni primetio do kraja - rekao je Zbiljić.

Pogledajte kako je izgledao Dušan Tadić u dresu fudbalske reprezentacije Srbije.

Šta vi mislite, da li bi Veljko Paunović trebalo da vrati Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

