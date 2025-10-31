Slušaj vest

Sve je spremno za futsal večiti derbi koji će se odigrati u nedelju, 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici.

Partizan je domaćin i ima ulogu favorita pošto je u dosadašnjem toku Druge lige Srbije upisao šest pobeda na šest mečeva, dok je Crvena zvezda trenutno drugoplasirana sa četri trijumfa i po jednim remijem i porazom.

Uoči ovog duela, svoja očekivanja izneo je prvi čovek futsal kluba Partizan, Nenad Masal, koji je pored najave derbija, govorio i o samom timu i planovima za budućnost.

Futsal klub Partizan sada je jedan od najorganizovanijih i najozbiljnijih klubova u Srbiji, a teži ka tome da se pozicionira među liderima u regionu, ali i Evropi. Za početak, recite nam kako je sve počelo? Kako ste došli na ideju da Partizanova porodica bude bogatija i za futsal klub?

- Kao neko ko je odrastao u klubu, igrajući za sve mlađe selekcije, od petlića do prvog tima, jako dobro znam koliko je mali fudbal (futsal) bitan u obuci fudbalera i koliko je bitan segment u razvoju kreativnosti, tehnike, smisla za igru i stvaranju tandema u samoj igri, detaljima na koje se danas uopšte ne obraća pažnja u razvoju mladih igrača. Mali fudbal (futsal) je igra koja najbolje oslikava mentalitet ljudi sa ovih prostora, vic, lucidnost, kreativnost i slično... Ideja se jednostavno rodila, pogotovo što smo u tom momentu već imali formiranu sekciju večitog rivala, sama zamisao da se desi ovo što nas očekuje u nedelju delovala je fantastično.

Foto: Futsal klub Partizan

Iz godine u godinu klub napreduje, deluje da postoji jasan i dugogodišnji plan?

- Kod samog osnivanja kluba napravljena je dvogodišnja strategija razvoja. Neke stvari smo menjali u hodu, prilagođavali situacijama u kojima smo bili, ali suštinski nismo odstupali od zacrtanog cilja. Cilj kluba je takmičarsko igranje Lige šampiona, uz punu halu, razvijenu omladinsku školu, evropske i svetske asove koji bi se utrkivali da nađu svoje mesto u Partizanu. Futsal klub Partizan je ozbiljna sportska organizacija, koja u samom klubu broji preko 20 zaposlenih, bez igrača i trenera... Sa spoljnim saradnicima taj broj prelazi 100 ljudi u organizaciji.

Ove sezone eksplodirale su i neke transfer bombe u vidu Miodraga Aksentijevića, Denisa Ramića, ali i dva Brazilca Huana Felipea i Koste Oliveire Kaikea. Kako je došlo do ovih transfera?

- Prelazni rok odrađen je planski, u jednom momentu smo malo "zaštucali", ali brzo smo reagovali i rešili onako kako je zamišljeno. Realno je da takvim igračima kao što su Miki Aksentijević, Ramić, Ćirka, Jovanović, Krasnić... Mesto upravo ovde! Imamo jako razvijenu mrežu skauta i to je ono čemu takođe poklanjamo dosta pažnje.

1/5 Vidi galeriju Kosta Oliveira Kaike i Huan Felipe Foto: Futsal klub Partizan

Sezona je počela kao iz snova, šest pobeda na šest utakmica i niko ne krije da je cilj plasman u elitu. Da li ste zadovoljni kako sve trenutno funkcioniše?

- Dosadasnji deo šampionata Druge lige ide po planu, naravno, bilo je i negde i malo teže, ali u suštini svuda se videlo da smo mnogo bolji od protivnika. Cilj je svakako plasman u elitu, ali krajnji cilj je, kao što rekoh, takmičarsko igranje Lige šampiona.

Sledi pravi spektakl - večiti derbi protiv Crvene zvezde. Šta očekujete od derbija, prvo na terenu, a zatim i kada su publika i atmosfera u pitanju? Da li će biti iznenađenja ili će Partizan opravdati ulogu favorita koju mu pozicija na tabeli i trenutna forma daju?

- Spektakl je zagarantovan, mislim da nedeljna utakmica određuje budući razvoj ovog sporta! Jedan ozbiljan ispit zrelosti za sve, pre svega za klubove i ljude koji vode klubove, a ništa manje i za predstavnike futsala u okviru FSS, kao i sudijske organizacije. Po meni, najmanju presiju treba da osećaju igrači, njima je pao najlepši deo derbija. Očekujemo pobedu, sve osim tri boda smatraćemo neuspehom, kako u klubu, tako i ja lično. Od publike, a najviše od naših navijača, očekujem maksimalnu podršku. Ovi momci, a i sam futsal klub su to zaslužili. Što se iznenađenja tiče, nadam se da ga neće biti, jer sve osim naše pobede bilo bi iznenađenje.

Foto: Futsal klub Partizan

Futsal klub Partizan pokazao je veliko srce i rešio da pokrene humanu akciju, te da čitav prihod od derbija donira džudo sekciji koja je doživela tragediju. Možete li nam reći nešto više i o ovoj temi?

- Što se tiče akcije vezano za naš džudo klub, moram prvo da napomenem da je ovo velika tragedija! I ja sam roditelj i ne smem ni da zamislim kroz šta ti ljudi prolaze. Zamolio bih sve Grobare da pokažemo veličinu i da napunimo halu, na taj način da odamo počast preminulom dečaku i pružimo podršku njegovim roditeljim, povređenima i samom džudo klubu.

Za kraj, imate li neku poruku za navijače Partizana, ali i sve ljubitelje futsala, kako pred derbi, tako i pred sve izazove koji crno-bele čekaju?

- Mali fudbal (futsal) je sport koji se igra svuda u svim delovima grada, države, na betonu, na poljani, u školskoj sali... Dođite i podržite Partizan i ove momke. Igramo protiv večitog rivala, direktno odlučujemo, pobedom ćemo se odlepiti na po meni nedostiznih osam bodova prednosti. Da li ima išta lepše nego u direktnom duelu protiv njih skoro pa rešiti prvenstvo?!

Podsetimo, utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se u nedelju od 20 časova u hali na Banjici, a u nju crno-beli ulaze kao prvoplasirani tim na tabeli sa šest pobeda iz šest mečeva. Sa druge strane, Zvezda ima četiri pobede i po jedan remi i poraz.

Utakmica će imati i humanitaran karakter jer su crno-beli odlučili da sav prihod doniraju džudo klubu Partizan koji se suočio sa velikom tragedijom.

Prodaja ulaznica:

Petak: 10:00–17:00

Subota: 10:00–17:00

Nedelja: 10:00–15:00

Blagajna stadiona Partizana

Ulaznice dostupne i online Ticketline

Ticketline

Ticketline - websajt za prodaju karata

BONUS VIDEO: