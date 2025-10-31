Slušaj vest

Iako je aktuelni šampion imao dva gola prednosti nakon prvih 45 minuta, Vojvodina je kao domaćin napravila veliki preokret i u nastavku postigla tri pogotka što je bilo dovoljno za veliku pobedu.

Crveno-beli su stigli do prednosti golom Aleksandra Kataija u 42. minutu, a prednost je na 2:0 u 48. minutu prvog dela povisio Mirko Ivanić. Zanimljivo je da se radi o dvojici fudbalera koji su u prošlosti nosili dres Vojvodine.

Domaćin je brzo stigao do gola u nastavku i to preko Ibrahima Mustafe u 52. minutu i to mu je omogućilo da lakše "pojuri" izjednačenje. Do drugog gola je Vojvodina stigla u 77. minutu golom Lazara Ranđelovića, a u samoj završnici je usledio šok za goste.

Zvezda je želela da dođe do sva tri boda, ali je umesto toga primila gol u 92. minutu kada je odlično šutirao Miljan Kolarević.

Beogradski crveno-beli su propustili veći broj šansi, posebno u prvom poluvremenu, a Vojvodina je to iskoristila da nanese rivalu prvi poraz u Super ligi ove sezone. Zvezda sada deli prvo mesto sa Partizanom pošto oba tima imaju po 31 bod, dok je Vojvodina treća sa četiri boda manje i utakmicom više od večitih rivala.

