Slušaj vest

Palmeiras je u Sao Paulu u revanš meču savladao LDU Kito rezultatom 4:0.

Palmeiras je poveo u 20. minutu golom Ramona Sose, a rezultat je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena povećao Bruno Fuks.

1/5 Vidi galeriju Palmeiras - Kito Foto: Isaac Fontana/EFE

Brazilski klub, koji je u prvom meču u Ekvadoru poražen rezultatom 0:3, do plasmana u finale došao je golovima Rafaela Vejge u 68. i 82. minutu sa penala.

Palmeiras će u finalu Kopa Libertadoresa igrati protiv Flamenga, a to će biti sedmo svebrazilsko finale u ovom takmičenju.

Finale je zakazano za 29. novembar u glavnom gradu Perua - Limi. Ko god pobedi osvojiće trofej Kopa Libertadores po četvrti put, čime će postati najtrofejniji brazilski klub u ovom takmičenju.

Bonus video: