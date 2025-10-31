Slušaj vest

Srbija je dobila Veljka Paunovića! Veljko Paunović konačno je dobio čast i priliku da vodi A tim Srbije.

Veljko Paunović bio je svetski prvak sa omladinskom reprezentacijom Srbije 2015. godine na Novom Zelandu. Umesto tada da dobije šansu i preuzme A tim, svesno je od strane nekih ljudi koji su vodili FSS gurnut u stranu.

Veljko Paunović kao selektor mlade reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Selektor ujedinitelj

A, Veljko Paunović džentlmen u pravom smislu te reči, čovek koji ne koristi rijaliti rečnik, već je uvek odmeren i pažljiv u svojim izjavama, strpljivo je čekao svoju šansu. Punu deceniju kalio je svoj trenerski zanat u Americi (Čikago), Engleskoj (Reding), Meksiku (Gvadalahara, Tigres), Španiji (Ovijedo)...

I što je najvažnije bio je želja i volja srpskog naroda, a to je mnogo važna činjenica koju su uvažili predsednik Saveza Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko koji je boravio u Španiji i lično pregovarao sa Veljkom Paunovićem. I ono što je mnogo bitno, Veljko Paunović je čovek koji može da ujedini zvezdaše i partizanovce.

Molitva koja je digla narod na noge

Jedan mnogo važan detalj iz 2015. godine, kada su se "zlatni orlići" vratili sa Novog Zelanda kao svetski prvaci, odslikava karakter, ali i ličnost Veljka Paunovića. Ono što je uradio na terasi Starog dvora, pred razdraganim narodom govori da je Veljko Paunović "brat u Hristu". Njegov govor odzvanja i sada.

- Slušajte ljudi. Još jedna stvar. Hoću da znate koji ritual smo imali ovi momci i ja pred svaku utakmicu. I pre i posle utakmice. Bez obzira kakav rezultat bio. Hoću samo da svi... Kao što tamo piše na onom transparentu (pokazuje rukom) zagrlite brata svog pored sebe... Da se svi zagrlimo i pomolimo - rekao je Veljko Paunović, zatvorio oči, zagrlio bližnje svoje, a onda je krenula molitva:

- Oče naš koji si na nebesima. Da se sveti ime Tvoje, da bude carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji, kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Živela Srbija.

Neće biti gordosti i sujete

I onda su se Veljko Paunović i "zlatni orlići" prekrstili. Krenuo je aplauz i ovacije mase... Dogodilo se nešto što se nikada pre, a nažalost ni kasnije nije desilo, kada je u pitanju neki srpski nacionalni tim. Veljko Paunović pokazao je kako se može do titule svetskog prvaka, kako su sloga i smirenje put do uspeha, a ne gordost, sujeta i prazne izjave bez pokrića.

I tako će biti u ponedeljak, kada Veljko Paunović bude predstavljen srpskoj javnosti kao selektor. Isto tako će biti i kada bude objavio spisak, a onda i održao zvaničnu konferenciju pred utakmicu protiv Engleske u Londonu, 13. novembra na Vembliju. Bez obzira na ishod, i pre i posle te utakmice Veljko Paunović zaslužuje podršku. I da u 2026. godini nastavi, gde je počeo.

- Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas - zapisao je apostol Pavle.

Slavlje u autobusu na ulicama Beograda - Veljko Paunović i fudbaleri Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Kao i Siniša pevao "Bože pravde"

Valja pomenuti i da je Veljko Paunović, uz pokojnog Sinišu Mihajlovića bio trener koji je insitirao da fudbaleri pevaju srpsku himnu "Bože pravde". Imao je tada i čet grupu sa svojim mladim fudbalerima na kojoj su svi zajedno pričali o fudbalskim temama, spremali taktike i postavke za rivale, ali i iznosili razne probleme, koje su skupa rešavali.

Takav nam selektor treba. Samo da ga ne potrošimo. Razni lešinari samo čekaju priliku. Prvo će ga hvaliti, zaklinjaće se u njega, a onda će na prvoj krivini dočekati da mu zabodu nož u leđa. Sve smo to gledali u proteklih nekoliko godina... I zato. Da ne isprljamo Veljka, kao što su neki ispljuvali njegovog prethodnika i one pre njega. Da budemo časni i dostojanstveni, kako u pobedama, tako i u porazima.