Vladan Milojević ponudio je ostavku na mesto trenera FK Crvena zvezda, saznaje Kurir.

Posle poraza od Vojvodine u Novom Sadu (2:3) trener Crvene zvezde Vladan Milojević preuzeo je odgovornost.

Preuzeo odgovornost - Vladan Milojević Foto: Pawel Jaskolka / PAP / Profimedia

Zvezdan Terzić na potezu

Međutim, prema saznanjima Kurira uprava Crvene zvezde predvođena generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem ne želi bilo šta da lomi preko kolena. Uprava kluba iz Ljutice Bogdana 1A bila je uz Vladana Milojevića još od eliminacije od kiparskog Pafosa, koja je bila ogromno iznenađenje i koja je u finansijskom smislu nanela veliku štetu klubu. Crveno-beli se nalaze u najvećoj krizi u poslednjoj deceniji. Nema sumnje.

Rukovodstvo Crvene zvezde smatra da novi trener treba da bude osoba od ličnosti i integriteta koja će voditi klub u naredne dve ili tri godine. Baš zbog toga, ne žele da se donose ishitrene odluke, odnosno da se postavljaju privremena rešenja, koja gotovo nikad, sem šok terapije, ne mogu biti izlaz na duže staze. Crvena zvezda želi da se ponaša kao ozbiljan evropski klub, pa će tako biti i prilikom izbora novog trenera.

Poraz u Novom Sadu produbio krizu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vremena nema, dolazi Lil

Jasno je da rukovodstvo FK Crvena zvezda ima nekoliko kandidata koji bi mogli da zamene Vladana Milojevića, ali se sa njima nije pregovaralo u proteklom periodu, jer je iskusni stručnjak imao ogromno poverenje uprave. Crveno-belima će biti potrebno vreme da pronađu naslednika Vladanu Milojeviću, a to neće moći da se učini za dan, ili dva. Možda i pet. Sve dotad, Vladan Milojević biće trener.

Veliki problem za čelnike Crvene zvezde je vreme, a njega jednostavno nema. Već u nedelju šampion države na Marakani dočekuje Radnik iz Surdulice, a onda u četvrtak igra možda i ključnu utakmicu protiv Lila u Ligi Evrope, na stadionu "Rajko Mitić" od 18.45 časova. Baš taj meč mogao bi da odredi sudbinu Crvene zvezde u UEFA takmičenju, a možda bude i debi za novog stručnjaka.

1/8 Vidi galeriju Vladan Milojević Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bez pobede u Evropi od Poznanja

Vladan Milojević od utakmice sa Lehom u Poznanju nema pobedu u Evropi. I to je zastrašujući podatak, zbog kojeg su svi u Crvenoj zvezdi bili pod velikim stresom. Kriza uzrokovana eliminacijom od Pafosa samo je produbljena u Ligi Evrope. Još u dvomeču sa ekipom sa Kipra bilo je jasno da postoji problem između fudbalera i trenera Milojevića. Nije to bila igra Crvene zvezde na koju su navikli navijači, onako čvrsta i disciplinovana karakteristična za Milojevića.

Opet, treba biti pošten i reći da je Vladan Milojević tokom leta imao silnih problema, da u Crvenu zvezdu uklopi sve novajlije, a onda i da zakrpi rupe koje su nastale odlaskom važnih igrača iz prošle sezone. Na sve to, došla je i činjenica da Crvena zvezda više nije bila ratnički tim kao nekada, da su linije između redova bile porozne, da su ih protivnici lako probijali, te da su crveno-beli u skoro svaki meč ulazili sa deficitom. Isto tako, slabo su branili prekide i prazan prostor, što je bio uzrok poraza u Evropi protiv Pafosa, Porta i Brage, a slično se videlo i na utakmici protiv Vojvodine.

Marko Petrović, Mitar Mrkela, Zvezdan Terzić, Svetozar Mijailović i Marko Marin Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Novi trener biće stranac

Jasno je da je pred rukovodstvom Crvene zvezde važna odluka, koja može i da odredi nastavak sezone. Očigledno je da se odustali od šok terapije, iako se na društvenim mrežama spekulisalo o Nenadu Lalatoviću, Nenadu Milijašu, ili Marku Neđiću... Nekome iz struktura Crvene zvezde koji poznaje situaciju u svlačionici i veličinu kluba.

Krajem leta slovenački i srpski mediji u vezu sa Crvenom zvezdom dovodili su Španca Alberta Rijeru iz Celja, ali je veliko pitanje, da li je on spreman da napusti komotnu poziciju u Sloveniji i uzme "vruć krompir" kakav je sada Crvena zvezda. Prema saznanjima Kurira, gotovo je izvesno da bi novi trener crveno-belih trebalo da bude stranac. Da li Španac, ili Portugalac, pokazaće vreme...