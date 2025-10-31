FUDBAL I ZNANJE U ISTOM TIMU: Železničar Pančevo na Sajmu knjiga
Beograd ovih dana igra u ritmu knjige – pored fudbalske lopte, u centru pažnje našle su se i korice i stranice, jer se upravo održava 68. Međunarodni sajam knjiga.
Na ovom „terenu znanja“ pojavili su se i fudbaleri FK Železničar Pančevo – prvotimci Stefan Cvetković, Branislav Knežević i Kristijan Šekularac, zajedno sa omladincima Nemanjom Juzbašišem, Mihajlom Starčevićem i Nikolom Kartalom, te kadetom Vukom Samardžićem.
Pre nego što su zakoračili među štandove i police prepune novih naslova, omladinci i kadeti otkrili su šta očekuju od Sajma i koje sportske biografije su do sada čitali.
Mladi čitaju i inspirišu se uzorima
Nemanja Juzbašiš, omladinska škola Železničara:
– Nisam do sada čitao sportske biografije, ali sam gledao dokumentarac o Kristijanu Ronaldu koji mi je uzor od malena. Voleo bih da pročitam i njegovu biografiju, ako postoji.
Mihajlo Starčević, omladinska selekcija:
– Voleo bih da pročitam autobiografiju Novaka Đokovića, jer u njemu vidimo uzora i profesionalca. Trudimo se da pratimo njegov način ishrane i pristup sportu. Danas sam kupio knjigu ‘Mali vojnik velikog rata’.
Vuk Knežević, kadetska selekcija:
– Volim da čitam, pročitao sam biografiju Dejana Stankovića. Iako ne igram na njegovoj poziciji, imao je sjajnu karijeru. Danas sam kupio Miroslavljevo jevanđelje, drugačija tematika, ali me mnogo privlači.
Fudbaleri među knjigama
Prvotimci su proveli dan okruženi knjigama, razgledajući brojne štandove i tražeći literaturu koja ih inspiriše.
Sa velikim interesovanjem listali su razne naslove – od sportskih biografija i motivacionih knjiga do romana, psihologije i istorije.
Stefan Cvetković:
– Prvi put sam na Sajmu i oduševljen sam izborom i posetom. Volim da čitam, najčešće u karantinu ili dok putujemo na utakmice. Posebno me zanimaju knjige iz psihologije i finansija, pa je trenutno na mom stolu ‘Psihologija novca’.
Branislav Knežević:
– Danas, nažalost, nisam pronašao knjigu koju sam tražio, autora Vinstona Čerčila, ali planiram da je nabavim preko interneta. Generalno volim da čitam misli i zapise poznatih ljudi i velikih umova.
Kristijan Šekularac:
– Od kluba sam dobio bukvar, jer još uvek ne govorim dobro srpski i ne znam ćirilicu. To je za mene divan i simboličan poklon. Oduševljen sam atmosferom i brojem posetilaca, danas sam zaista uživao sa saigračima.
Na kraju posete, igrači su odlučili da kupe i poklone za svoje trenere — kao mali znak zahvalnosti za podršku i motivaciju koju svakodnevno dobijaju na terenu. Izbor je pao na biografije Sera Aleksa Fergusona i Zinedina Zidana.
Ova poseta samo je jedna u nizu manifestacija koje će FK Železničar Pančevo posećivati u budućnosti, jer klub nastoji da se razvija ne samo sportski, već i kulturno.
BONUS VIDEO: