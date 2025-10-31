Slušaj vest

Beograd ovih dana igra u ritmu knjige – pored fudbalske lopte, u centru pažnje našle su se i korice i stranice, jer se upravo održava 68. Međunarodni sajam knjiga.

Na ovom „terenu znanja“ pojavili su se i fudbaleri FK Železničar Pančevo – prvotimci Stefan Cvetković, Branislav Knežević i Kristijan Šekularac, zajedno sa omladincima Nemanjom Juzbašišem, Mihajlom Starčevićem i Nikolom Kartalom, te kadetom Vukom Samardžićem.

Pre nego što su zakoračili među štandove i police prepune novih naslova, omladinci i kadeti otkrili su šta očekuju od Sajma i koje sportske biografije su do sada čitali.

Foto: FK Železničar Pančevo

Mladi čitaju i inspirišu se uzorima

Nemanja Juzbašiš, omladinska škola Železničara:

– Nisam do sada čitao sportske biografije, ali sam gledao dokumentarac o Kristijanu Ronaldu koji mi je uzor od malena. Voleo bih da pročitam i njegovu biografiju, ako postoji.

Mihajlo Starčević, omladinska selekcija:

– Voleo bih da pročitam autobiografiju Novaka Đokovića, jer u njemu vidimo uzora i profesionalca. Trudimo se da pratimo njegov način ishrane i pristup sportu. Danas sam kupio knjigu ‘Mali vojnik velikog rata’.

Vuk Knežević, kadetska selekcija:

– Volim da čitam, pročitao sam biografiju Dejana Stankovića. Iako ne igram na njegovoj poziciji, imao je sjajnu karijeru. Danas sam kupio Miroslavljevo jevanđelje, drugačija tematika, ali me mnogo privlači.

1/9 Vidi galeriju Fudbaleri Železničara na Sajmu knjiga Foto: FK Železničar Pančevo

Fudbaleri među knjigama

Prvotimci su proveli dan okruženi knjigama, razgledajući brojne štandove i tražeći literaturu koja ih inspiriše.

Sa velikim interesovanjem listali su razne naslove – od sportskih biografija i motivacionih knjiga do romana, psihologije i istorije.

Stefan Cvetković:

– Prvi put sam na Sajmu i oduševljen sam izborom i posetom. Volim da čitam, najčešće u karantinu ili dok putujemo na utakmice. Posebno me zanimaju knjige iz psihologije i finansija, pa je trenutno na mom stolu ‘Psihologija novca’.

Branislav Knežević:

– Danas, nažalost, nisam pronašao knjigu koju sam tražio, autora Vinstona Čerčila, ali planiram da je nabavim preko interneta. Generalno volim da čitam misli i zapise poznatih ljudi i velikih umova.

Kristijan Šekularac:

– Od kluba sam dobio bukvar, jer još uvek ne govorim dobro srpski i ne znam ćirilicu. To je za mene divan i simboličan poklon. Oduševljen sam atmosferom i brojem posetilaca, danas sam zaista uživao sa saigračima.

Na kraju posete, igrači su odlučili da kupe i poklone za svoje trenere — kao mali znak zahvalnosti za podršku i motivaciju koju svakodnevno dobijaju na terenu. Izbor je pao na biografije Sera Aleksa Fergusona i Zinedina Zidana.

Ova poseta samo je jedna u nizu manifestacija koje će FK Železničar Pančevo posećivati u budućnosti, jer klub nastoji da se razvija ne samo sportski, već i kulturno.

BONUS VIDEO: