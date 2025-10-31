DALA KORPU RONALDU, A SADA U KAUBOJSKOM STILU MAMI UZDAHE! Prezgodna Ruskinja ponovo u centru pažnje! Provokativne slike na Instagramu pomutile um muškarcima!
Pre nekoliko godina Lili Ermak je šokirala javnost kada je otkrila da joj se svojevremeno udvarao Kristijano Ronaldo. Ona je tada rekla da ga je odbila...
Možda je i tačno da je odbila najpopularniju fudbalsku ličnost na svetu, ali to joj je donelo brdo pratilaca na Instagramu.
A provokativne fotke na ovoj društvenoj mreži samo su doprinele da se taj broj prilično poveća i dostigne cifru od 1,7 miliona.
Sada je atraktivna Lili počastila svoje pratioce sa novim setom fotografija. Ovoga puta Ruskinja se pokazala u kaubojskom stilu, samo joj nedostaju pištolji da upuca muška srca.
"Provela sam dan na ranču — hranila zečeve, uživala na svežem vazduhu i malo se isključila od svega. Kako vam se sviđa ova atmosfera? Da li mi pristaje?", pita se Lili.
Kurir sport / Espreso