Slušaj vest

Pre nekoliko godina Lili Ermak je šokirala javnost kada je otkrila da joj se svojevremeno udvarao Kristijano Ronaldo. Ona je tada rekla da ga je odbila...

Možda je i tačno da je odbila najpopularniju fudbalsku ličnost na svetu, ali to joj je donelo brdo pratilaca na Instagramu.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez sa decom Foto: Ciao Pix / Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

A provokativne fotke na ovoj društvenoj mreži samo su doprinele da se taj broj prilično poveća i dostigne cifru od 1,7 miliona.

Sada je atraktivna Lili počastila svoje pratioce sa novim setom fotografija. Ovoga puta Ruskinja se pokazala u kaubojskom stilu, samo joj nedostaju pištolji da upuca muška srca.

"Provela sam dan na ranču — hranila zečeve, uživala na svežem vazduhu i malo se isključila od svega. Kako vam se sviđa ova atmosfera? Da li mi pristaje?", pita se Lili.

Kurir sport / Espreso