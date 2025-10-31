Slušaj vest

Posle katastrofalnog poraza od Benfike rezultatom 9:0, Loznica je u drugom meču Lige šampiona odigrala nerešeno sa predstavnikom Malte, ekipom Luksol St. Andres (4:4).

Bukvalno je manje od pola minute delilo igrače KMF Loznica od važne pobede i plasmana u osminu finala UEFA Lige šampiona, ali su primili gol i umesto trijumfa morali se zadovoljiti remijem (4:4) protiv ekipe Luksol St. Andresa, domaćina turnira na Malti.

Posle ubedljivog poraza od Benfike u prvom kolu od 9:0, Loznici je drugi susret, odigran u četvrtak, bio i najveća šansa da obezbedi ulaznicu u dalju fazu takmičenja u koju idu tri prvoplasirane ekipe iz grupe, ali je nisu iskoristili.

KMF Loznica u Ligi šampiona

Susret sa Maltežanima nije počeo dobro pošto su oni poveli u petom minutu, ali je u devetom Spasić doneo izjednačenje. Potom je, tri minuta kasnije, precizan bio Avramović, a zatim i Žanio i Martinez pa se na odmor otišlo sa ubedljivih 4:1 za ‘’zelene’’. Ništa nije slutilo dramu u nastavku susreta, da bi onda domaćini pogađali u 31, 35. minutu i zadali poslednji udarac 12 sekundi pre kraja meča. Luksol je zaigrao sa golmanom u polju i onda je Veve svojim drugim golom postigao konačnih 4:4 na razočarenje Lozničana koji su pobedu ispustili iz džepa. Maltežani su u prvom kolu poraženi od letonske Rige 4:1, ali su posle ovog remija ostali u igri za prolaz. Sledi dan pauze za Lozničane koji bi mogli dalje i ako remiziraju sa Rigom u subotu, s tim da favorizovana Benfika, koja je posle KMF Loznice pregazila i Letonce (6:1), slavi i protiv Luksola. Umesto opuštenog susreta trećeg kola Loznica sada igra za ‘’biti, ili ne biti’’ i mora dati sve od sebe da izbegne poraz, kako bi ušla u društvo 16 najboljih.

Podsetimo, pre dve godine Loznica je bila domaćin grupne faze kada je ugostila Barselonu, Anderleht i Luksol koji je jedino pobedila, što je bilo dovoljno da prođe u osminu finala. Tada je drugi put igrala elitnu rundu Lige šampiona i u Lisabonu, posle poraza od Sportinga i Anderlehta, savladala mađarski Holadaš (3:2).

Ukoliko ponovo želu u društvo probranih i još jedan meč Lige šampiona u svom ‘’Lagatoru’’ igrači Loznice moraju pokazati znanje, srce i umeće da iz susreta sa Rigom izađu zadovoljni. Za prosutim mlekom ne vredi plakati, odnosno ispuštenim trijumfom nad Maltežanima, već biti najjači kada je najteže i pokazati da Lozničani nisu slučajno stigli na Maltu.

