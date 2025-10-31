Slušaj vest

"Prvi tim fudbalskog kluba Barselona zvanično će se vratiti na stadion Kamp Nou u petak, 7. novembra, kako bi održali otvoreni trening pred svojim navijačima", navodi se u saopštenju kluba.

Trening će poslužiti kao "operativni test" za aktuelnog šampiona Španije, uoči delimičnog ponovnog otvaranja stadiona, koje je već više puta odlagano, a planirano je do kraja 2025. godine.

Cena ulaznice za otvoreni trening biće pet evra za pretplatnike i 10 evra za širu javnost, a sav prihod biće namenjen humanitarnom projektu "Pulseras Blaugranas", posvećenom mentalnom zdravlju hospitalizovane dece i adolescenata.

Očekuje se da će treningu prisustvovati 23.000 gledalaca, u skladu sa dozvolom koju je izdala gradska uprava Barselone, a kojom je maksimalan kapacitet privremeno ograničen na 27.000 mesta.

Prvi tim Barselone zbog toga i dalje igra na olimpijskom stadionu Monžuik, dok ne bude dozvoljeno da se na Kamp Nou igra pred 45.000 gledalaca.

Kašnjenje radova predstavlja veliki finansijski gubitak za Barselonu, koja zavisi od prihoda koji generiše njen stadion.

Iz fudbalskog kluba su procenili da ukupna cena temeljne rekonstrukcije stadiona iznosi 1,5 milijardi evra. Po završetku radova, stadion će moći da primi 105.000 gledalaca, što će biti rekord u Evropi.

Barselona posle poraza u "El klasiku" od Reala u Madridu (1:2) zauzima drugo mesto na tabeli Primere sa pet bodova zaostatka u odnosu na madridski klub.