"MOŽE DA SE NAPRAVI ČUDO!" Legendarni trener se oglasio zbog Veljka Paunovića i reprezentacije Srbije: "Fudbal je takva igra... Nada poslednja umire!"
Legendarni fudbalski trener, Zoran Filipović, gostovao je na TV Prva gde je govorio o novom selektoru reprezentacije Srbije, Veljku Paunoviću.
Za početak, Filipović je istakao kako je ovo dobra odluka za srpski fudbal.
- Mislim da je vest pozitivna i svi su prihvatili sa radošću. Čovek ima iskustva, napravio je ogroman uspeh na Novom Zelandu, prvaci sveta u mlađim kategorijama. Trener koji je radio u inostranstvu, naš čovek, priča naš jezik i pravo je rešenje u datom trenutku. U ovom trenutku, dobro je što će Paunović voditi protiv Engleske i Letonije. Imaće vremena da snimi igrače i van terena. Period je dobar za adaptaciju. Puno njih koji su u reprezentaciji su ranije radili sa njim. Pravi trenutak je da upozna kvalitet igrački i mentalni - počeo je priču Filipović, a zatim istakao kako je hemija u timu najvažnija:
- Kad si selektor je najvažnije da imaš hemiju sa igračima, da se međusobno poštujete. Mislim da ima iskustva, znam da je studiozan i posvećen poslu. Najvažnije da kod igrača bude motivacija na vrhunskom nivou. Ipak, kao selektor kad radiš je kratak period koji provedeš sa igračima.
Filipović ističe i kako nada mora da postoji.
- Ove dve utakmice preostale može da se napravi čudo. Fudbal je takva igra, može da dođe do iznenađenja. Nada je poslednja koja umire. Englezi su uvek i bili favoriti u grupi, nadam se da će Andora dati maksimum, kao što je dala i protiv nas. Nadamo se da će igrati nerešeno, a možda i da pobede Albaniju.
Za kraj, Zoran Filipović je istakao sledeće:
- Mislim da će selektor imati dovoljno vremena da snimi sa kim ide u 'rat' do sledećih kvalifikacija - zaključio je on.
