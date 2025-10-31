Slušaj vest

Legendarni fudbalski trener, Zoran Filipović, gostovao je na TV Prva gde je govorio o novom selektoru reprezentacije Srbije, Veljku Paunoviću.

Za početak, Filipović je istakao kako je ovo dobra odluka za srpski fudbal.

- Mislim da je vest pozitivna i svi su prihvatili sa radošću. Čovek ima iskustva, napravio je ogroman uspeh na Novom Zelandu, prvaci sveta u mlađim kategorijama. Trener koji je radio u inostranstvu, naš čovek, priča naš jezik i pravo je rešenje u datom trenutku. U ovom trenutku, dobro je što će Paunović voditi protiv Engleske i Letonije. Imaće vremena da snimi igrače i van terena. Period je dobar za adaptaciju. Puno njih koji su u reprezentaciji su ranije radili sa njim. Pravi trenutak je da upozna kvalitet igrački i mentalni - počeo je priču Filipović, a zatim istakao kako je hemija u timu najvažnija:

- Kad si selektor je najvažnije da imaš hemiju sa igračima, da se međusobno poštujete. Mislim da ima iskustva, znam da je studiozan i posvećen poslu. Najvažnije da kod igrača bude motivacija na vrhunskom nivou. Ipak, kao selektor kad radiš je kratak period koji provedeš sa igračima.

Filipović ističe i kako nada mora da postoji.

- Ove dve utakmice preostale može da se napravi čudo. Fudbal je takva igra, može da dođe do iznenađenja. Nada je poslednja koja umire. Englezi su uvek i bili favoriti u grupi, nadam se da će Andora dati maksimum, kao što je dala i protiv nas. Nadamo se da će igrati nerešeno, a možda i da pobede Albaniju.

Za kraj, Zoran Filipović je istakao sledeće:

- Mislim da će selektor imati dovoljno vremena da snimi sa kim ide u 'rat' do sledećih kvalifikacija - zaključio je on.

