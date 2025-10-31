Slušaj vest

Srbija, odnosno Beograd, ušla je u trku za domaćinstvo finala Lige Evrope 2028. godine, zvanično je potvrdila evropska kuća fudbala.

Naša prestonica ušla je u ozbiljnu konkurenciju, a drugi kandidati su zaista moćni: Francuska (Lion ili Park prinčeva u Parizu), Italija (Torino, stadion Juventusa) i Rumunija (Nacionalna arena u Bukureštu).

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

Kao mesto odigravanja meča predviđen je novi Nacionalni stadion u Surčinu, čija je izgradnja u toku i koji bi, prema planovima, trebalo da bude gotov do 2028. godine.

UEFA je saopštila da je ukupno pristiglo čak 15 prijava za organizaciju finala elitnih evropskih takmičenja, Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije za 2028. i 2029. godinu, a Srbija se ponosno našla među kandidatima.

Ako bi Beograd dobio domaćinstvo, to bi bio istorijski trenutak za srpski fudbal...

