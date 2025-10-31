Slušaj vest

Juventus je dobio novog šefa stručnog štaba, na klupu „Stare dame“ seo je iskusni Lučano Spaleti.

Novi trener Juvea danas se obratio novinarima na konferenciji gde je pričao o raznim temama, a u jednom momentu dotakao se i srpskog napadača Dušana Vlahovića.

- Ovo je predivan osećaj. Svi znamo istoriju i organizaciju ovog kluba. Svesni smo da postoje velika očekivanja, ali pridruživanje timu je uvek predivan osećaj. Trenutno preovladava želja da vratim ovaj klub na vrh, iako imam apsolutno poštovanje prema njegovoj poziciji u ligi i poslu koji je Tudor obavio. Uveren sam da ću zateći dobro pripremljen tim u dobrom psihičkom stanju i, naravno, moramo naporno raditi kako bismo imali šansu da ostvarimo te ambicije i ono o čemu smo ranije govorili. Srećan sam što sam ovde i zahvaljujem Komolijuna lepim rečima - rekao je Spaleti i potom nastavio:

- Da nisam verovao da ovaj tim ima potencijal, iako je prošao kroz teška vremena, zašto bih prihvatio osmomesečni ugovor? Dakle, mislim da mogu da uradim dobar posao sa njima. Moramo pokušati da se vratimo na mesta koja vode u Ligu šampiona i trenutno moramo naporno raditi da bismo stvari vratili u pravom smeru, jer se drugi brzo takmiče.

Nada se Spaleti da će se Juve vratiti u trku za Skudeto.

- Napadački fudbal je još jedan važan kvalitet, ali ključ je da budemo tim i grupa koja razume šta treba da radimo na terenu u različitim situacijama. To će nam koristiti sa svih strana. Nadam se da ćemo se moći vratiti u trku za Skudeto, o tome sam razgovarao i sa igračima. Naše namere moraju biti u najboljoj formi, pogotovo jer je preostalo još 29 utakmica - dodao je novi trener "Stare dame".

Dotakao se Spaleti i srpskog golgetera Dušana Vlahovića.

- Što se tiče Vlahovića, jednostavno je. Moram da razgovaram sa njim. Nisam dobio nikakva ograničenja od kluba u vezi bilo kog igrača. Videću šta će uraditi i kakve su njegove reakcije. Na osnovu poslednje utakmice protiv Udinezea, njegove namere su jasne, a takvo ponašanje sve popravi jer je odigrao odličnu utakmicu - kazao je proslavljeni stručnjak.