BLAGOJEVIĆ PRED GOSTOVANJE NA BRDU GOVORIO O ŠOKANTNOJ ELIMINACIJI PARTIZANA IZ KUPA SRBIJE: "Čukarički je ekipa koja je doživela sličnu sudbinu kao što smo mi"
"Odradili smo analizu utakmice protiv Mačve (poraz u prvoj rundi Kupa - 0:2) i u isto vreme smo se bavili psihološkim aspektom ove utakmice, onim što je bilo pre utakmice, onim što je usledilo posle utakmice. Sve to naravno utiče na dešavanja u svlačionici. Naš zadatak je da sve ovo što je prošlo u što manjoj meri utiče na pripremu utakmice protiv Čukaričkog. Čukarički je nešto što je sasvim drugačije, nešto što pripada prvenstvu i naš zadatak je da taj aspekt psihološki, i traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve, ne prenosimo na drugo takmičenje", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.
Fudbaleri Partizana gostuju u subotu ekipi Čukaričkog, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.
Partizan na drugom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, a isti učinak ima i prvoplasirana Crvena zvezda. Čukarički se nalazi na sedmom mestu sa 18 bodova.
Blagojević se osvrnuo i na eliminaciju Čukaričkog u prvoj rundi Kupa Srbije.
"Čukarički je ekipa koja je doživela sličnu sudbinu kao što smo mi, ispali su od Borca iz Čačka nakon izvođenja penala. Imaju isti problem kao i mi sa te strane. Imaju jako dobro ekipu, koja je više okrenuta ka starijim igračima", dodao je Blagojević.
Utakmica između Čukaričkog i Partizana igra se u subotu na Banovom brdu od 18.00.