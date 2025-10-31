"Odradili smo analizu utakmice protiv Mačve (poraz u prvoj rundi Kupa - 0:2) i u isto vreme smo se bavili psihološkim aspektom ove utakmice, onim što je bilo pre utakmice, onim što je usledilo posle utakmice. Sve to naravno utiče na dešavanja u svlačionici. Naš zadatak je da sve ovo što je prošlo u što manjoj meri utiče na pripremu utakmice protiv Čukaričkog. Čukarički je nešto što je sasvim drugačije, nešto što pripada prvenstvu i naš zadatak je da taj aspekt psihološki, i traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve, ne prenosimo na drugo takmičenje", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.