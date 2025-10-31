Slušaj vest

"Odradili smo analizu utakmice protiv Mačve (poraz u prvoj rundi Kupa - 0:2) i u isto vreme smo se bavili psihološkim aspektom ove utakmice, onim što je bilo pre utakmice, onim što je usledilo posle utakmice. Sve to naravno utiče na dešavanja u svlačionici. Naš zadatak je da sve ovo što je prošlo u što manjoj meri utiče na pripremu utakmice protiv Čukaričkog. Čukarički je nešto što je sasvim drugačije, nešto što pripada prvenstvu i naš zadatak je da taj aspekt psihološki, i traume koje smo doživeli posle neuspeha protiv Mačve, ne prenosimo na drugo takmičenje", rekao je Blagojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana gostuju u subotu ekipi Čukaričkog, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

FK Partizan - FK Vojvodina Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Partizan na drugom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, a isti učinak ima i prvoplasirana Crvena zvezda. Čukarički se nalazi na sedmom mestu sa 18 bodova.

Blagojević se osvrnuo i na eliminaciju Čukaričkog u prvoj rundi Kupa Srbije.

"Čukarički je ekipa koja je doživela sličnu sudbinu kao što smo mi, ispali su od Borca iz Čačka nakon izvođenja penala. Imaju isti problem kao i mi sa te strane. Imaju jako dobro ekipu, koja je više okrenuta ka starijim igračima", dodao je Blagojević.

Utakmica između Čukaričkog i Partizana igra se u subotu na Banovom brdu od 18.00.

Ne propustiteFudbalFK PARTIZAN DONEO ODLUKU POSLE TEŠKE BLAMAŽE U KUPU SRBIJE! Poznato je da li Srđan Blagojević ostaje trener crno-belih nakon šokantnog poraza od Mačve!
Srđan Blagojević
FudbalŠTA DALJE? Oglasio se Srđan Blagojević nakon blamaže protiv Mačve!
Srđan Blagojević
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ PRED MAČVU: "Izvukli smo jednog od najtežih protivnika"
Srđan Blagojević
FudbalSRĐAN BLAGOJEVIĆ ISKRENO POSLE MLADOSTI! Trener Partizana o "grobarima" koji nisu bili tu...
partizan-mladost-240945.JPG

Bibras Natho gol iz slobodnog udarca Izvor: YouTube/FK Partizan