Slušaj vest

"Đenova objavljuje da je okončala saradnju sa sportskim direktorom Markom Otolinijem", saopštio je klub.

Otolini (45) je na toj funkciji bio od septembra 2022. godine, ali je postao žrtva lošeg početka sezone u kojem je Đenova osvojila samo tri boda u devet utakmica (tri remija i šest poraza), što je najlošiji učinak u istoriji kluba na ovom nivou takmičenja. Prema navodima italijanskih medija, Otolini bi mogao da pređe u Juventus, gde bi obavljao istu funkciju.

Mediji takođe navode da bi Đenova mogla da se rastane i sa Vijerom, čak pre naredne utakmice protiv Sasuola u ponedeljak, ili odmah posle nje, u okviru 10. kola Serije A.

1/16 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Iako je početkom nedelje rumunski vlasnik i predsednik kluba Dan Šuku poručio da ima "potpuno poverenje u Vijeru" i da "nema plan B, C ili D", poraz kod kuće od Kremonezea (0:2) naveo je upravu da reaguje.

Vijera, koji vodi Đenovu od marta ove godine, u prošloj sezoni završio je prvenstvo na 13. mestu, sa 12 bodova više od prve ekipe u zoni ispadanja, i u junu je produžio ugovor do 2027. godine.

Nekadašnji francuski reprezentativac, svetski šampion iz 1998. i evropski prvak iz 2000. godine, trenersku karijeru započeo je u omladinskom pogonu Mančester Sitija, a potom je vodio Njujork Siti (2015–2018), Nicu (2018–2020), Kristal Palas (2021–2023) i Strazbur (2023–2024).