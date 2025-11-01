Očekuje nas zanimljiv duel na Banovom brdu.
PARNI VALJAK GOSTUJE NA BANOVOM BRDU! Evo gde možete da gledate utakmicu Čukarički - Partizan!
Fudbaleri Partizana danas gostuju ekipi Čukaričkog, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.
Partizan na drugom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, a isti učinak ima i prvoplasirana Crvena zvezda. Čukarički se nalazi na sedmom mestu sa 18 bodova.
Televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena Sport Premium 1, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv bloga na sajtu Kurira.
Čukarički - Partizan, Super liga Srbije Foto: @starsport
Utakmica između Čukaričkog i Partizana igra se u subotu na Banovom brdu od 18.00.
