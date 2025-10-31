Slušaj vest

"Cilj ostaje isti, a to je pobeda. Posle IMT-a imamo Radnički (Niš). Idemo od meča do meča, a naš cilj se zna, a to je plasman u Evropu. Imamo nekih manjih povreda, kod Siniše (Tanjga), potom Buteana (Mihai), ovo ostalo znate. Manje više su svi spremni, samo verovatno i umorni", rekao je Tanjga, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Vojvodine dočekaće u nedelju u Novom Sadu ekipu IMT-a, u utakmici 14. kola Super lige Srbije.

Vojvodina je u četvrtak na svom terenu savladala Crvenu zvezdu sa 3:2, u zaostaloj utakmici trećeg kola Super lige Srbije, čime je prekinula niz od 12 i po godina bez pobede nad Zvezdom u Novom Sadu.

Posle tog trijumfa Vojvodina zauzima treće mesto u prvenstvu sa 27 bodova, dok je IMT 12. sa 14 bodova.

Tanjga je dodao da je zadovoljan pobedom i preokretom protiv Zvezde (na poluvremenu gubili sa 2:0), ali da sada fokus mora da se pomeri ka IMT-u.

"Posle jučerašnje utakmice, kada saberemo sve utiske, moramo da budemo zadovoljni, ali isto tako moramo da se prestrojimo i da nam fokus bude na sledeću i novu najbitniju utakmicu. U ovom slučaju, to je IMT. To je rival za svako poštovanje što pokazuje svojim igrama, kao i što su pokazali u Kupu pobedom u Surdulici. Moramo da budemo fokusirani, jer je i meč protiv ZVezde i IMT-a donosi tri boda", istakao je on.

Trener novosadskog kluba rekao je da će protiv IMT-a odmoriti nekoliko igrača.

"Sigurno da ćemo neke igrače odmarati, koji su odigrali veliki broj utakmica, i juče i u Kruševcu (pobeda nad Napretkom 4:1). Dovešćemo u pitanje i neke povrede, tako da moramo nekog rotirati", ocenio je on.

Tanjga je govorio o dobrom letnjem prelaznom roku, što se najbolje pokazalo pobedom nad beogradskim crveno-belima.

"Ne bih sve gledao kroz ovu utakmicu. Mi te mlade igrače koje imamo potrebno im je vreme. Imali smo sreće da smo pogodili. U fudbalu je sve relativno. U startu nekoga možeš da dovedeš, a da se ispostavi da ne bude pravo pojačanje. To može da se desi svakom klubu, pa i u jednom Real Madridu. Mi smo dobro odlučili, radimo na tome da igrači napreduju, ali ako ne bude rezultata, onda će svi dovesti u pitanje pojačanja", rekao je on i dodao da ekipa mora da ostane duže zajedno.

"Moramo da ostanemo na okupu, ali i mora da bude dobra atmosfera, jer ja verujem da je upravo atmosfera jedan od preduslova za dobre rezultate. Taj neki pozitivan ambijent u klubu, u svlačionici, uz profesionalizam svih nas, dolaze rezultati. Ja volim pobednike, a momci koji su sada tu su pobednici. Nikada nisam bio za to da kupujemo samo da bismo kupovali, jer nije lako voditi tim kada na terenu imate 28 ili 30 igrača, pa njih četiri, pet, šest ostaju sa strane", istakao je trener Vojvodine.

On je rekao da veruje da su igrači emotivno doživeli pobedu nad Zvezdom, ali da moraju biti profesionalci i okrenuti se novom izazovu.

"Na IMT gledamo kao meč koji donosi tri boda i mir. Imamo još nekoliko mečeva pa ide nova pauza i opuštanja nema. I pred Zvezdu sam rekao da su tri boda ista protiv njih i IMT-a. Ući ćemo maksimalno fokusirani na pobedu, ne smemo da potcenimo nijednog rivala. Bodovi su bodovi, protivnik je protivnik, 'Karađorđe' je naša kuća i moramo da idemo na pobedu", istakao je Tanjga.

Napadač Vojvodine Milan Kolarević, koji je postigao pobednički gol protiv Zvezde u nadoknadi vremena, rekao je da su zadovoljni trijumfom, ali da se sada okreću IMT-u.

"Svi smo zadovoljni jučerašnjom pobedom, ali novi izazov sledi već za dva dana. Fokus mora da nam bude samo IMT i da idemo da osvojimo nova tri boda", rekao je 21-godišnji fudbaler Vojvodine.

Kolarević je govorio o fizičkoj spremi za nedeljni meč.

"Od kada sam ovde, video sam da su igrači odradili odlično pripreme. Radimo na oporavku posle svake utakmice, imamo saunu, masaže, i znam da ćemo biti potpuno spremni i za ovu i za svaku sledeću utakmicu", rekao je Kolarević.

Utakmica između Vojvodine i IMT-a na programu je u nedelju od 17.00.