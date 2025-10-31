Slušaj vest

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape dobio je danas Zlatnu kopačku Evrope, priznanje koje se dodeljuje najboljem strelcu prošle sezone u evropskim ligama.

"Veliko mi je zadovoljstvo što sam primio Zlatnu kopačku. Ovo je važan trenutak za mene, jer je to prvi put da sam osvojio ovo priznanje koje kao napadaču mnogo znači", rekao je Mbape, koji je prošle sezone bio najbolji strelac španskog prvenstva sa 31 golom u 34 utakmice.

Mbape je zahvalio saigračima što mu omogućavaju da bude "najbolja verzija sebe", istakavši da se nada da će ovakva priznanja osvajati "još dugi niz godina", počev od sledeće sezone.

Kilijan Mbape i Simon Marčinjak Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuski reprezentativac, koji je postigao 16 golova na 13 utakmica od početka sezone, rekao je da je "srećan što može da pomogne Real Madridu da osvoji sve moguće trofeje".

"Imamo neverovatan tim i nadam se da ćemo ove godine osvojiti mnogo trofeja, jer su kolektivna priznanja najvažnija. Verujem da sa svim ljudima koje vidim ovde možemo da postignemo mnogo", izjavio je Mbape pred saigračima.

Predsednik Real Madrida Florentino Peres čestitao je Mbapeu na nagradi, istakavši da "savršeno predstavlja vrednosti" kraljevskog kluba i izrazio uverenje da će kapiten francuske reprezentacije "nastaviti da uvećava istoriju Reala".

Kilijan Mbape poruka na srpskom Izvor: Instagram/Real Madrid