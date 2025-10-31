Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov produžio je ugovor sa klubom do 2028. godine, preneli su crveno-beli.
Fudbal
VASILIJE KOSTOV PRODUŽIO UGOVOR SA ZVEZDOM: Prija mi ukazano poverenje
"Utisci su sjajni, velika mi je čast što sam produžio ugovor. Novi ugovor je samo podstrek da nastavim sa još boljim igrama u narednom periodu. Prija mi ukazano poverenje, osećam da mi ljudi iz kluba i stručnog štaba veruju. Nadam se da ću to poverenje opravdati igrama u nastavku sezone", rekao je Vasilije Kostov, a preneo klub.
Mladi vezista, rođen 2008. godine u Beogradu, prošao je sve mlađe selekcije Zvezdine Omladinske škole.
"U početku je bilo malo teško, ali sam se sada već privikao i trudim se da igram najbolje što mogu", dodao je.
Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia
(Beta)
