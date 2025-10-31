"Utisci su sjajni, velika mi je čast što sam produžio ugovor. Novi ugovor je samo podstrek da nastavim sa još boljim igrama u narednom periodu. Prija mi ukazano poverenje, osećam da mi ljudi iz kluba i stručnog štaba veruju. Nadam se da ću to poverenje opravdati igrama u nastavku sezone", rekao je Vasilije Kostov, a preneo klub.