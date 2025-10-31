Slušaj vest

Brzonogi krilni fudbaler Vojvodine, Lazar Ranđelović, gost je rubrike „Superligaški leksikon“, objavljenog na sajtu Super lige Srbije, a kroz seriju kratkih i direktnih pitanja otvara vrata svog fudbalskog sveta!

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ranđelović je dugo bio odsutan sa terena zbog povrede, vratio se sredinom avgusta i odmah postigao gol (protiv Javora), da bi u međuvremenu došao do cifre od pet pogodaka i tri asistencije. Ovaj poslednji viđen je u četvrtak veče, kada je u zaostalom 3. kolu Super lige Srbije tresao mrežu Crvene zvezde za 2:2.

Učestvovao je Ranđelović i kod trećeg gola Voše, u pobedi nad Zvezdom rezultatom 3:2, a upravo duel ova dva kluba okarakterisao je kao omiljeni derbi.

Takođe, zasluženo se vratio u nacionalni tim Srbije u oktobarskom ciklusu, a tokom razgovora sa Lazarom, saznali smo neke stvari iz njegovog privatnog života, kao i one koje se tiču Vojvodine.



1. Fudbalski idol iz detinjstva?

– Kristijano Ronaldo.

2. Najdraži broj na dresu i zašto?

– Broj 77, ali nemam objašnjenje.

3. Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?

– Samo rad.

4. Omiljeni strani fudbalski klub?

– Real Madrid.

5. Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?

– Protiv Krasnodara.

6. Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?

– Protiv Mladosti iz Lučana.

7. Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?

– Ne mogu da se setim.

8. Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?

– Janulis iz PAOK-a.

9. Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?

– Partizanov.

10. Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?

– Vojvodina – Crvena zvezda.

11. Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?

– Vukan Savićević.

12. Ko najviše kasni na treninge?

– Džon Meri.

13. Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?

– Najbolji ima Uroš Nikolić, a najgori Džon Meri.

14. Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?

– Na terenu, kada sam pao posle nekog udarca, mi smo dali gol. Ja sam izašao iz igre i mislio sam da je i dalje 0:0. U stvari, bilo je 1:0 za nas.

15. Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?

– Samo da nisu lenji.

16. Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?

– Samo se pomolim Bogu.

17. Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?

– Neku našu ili regeton.

18. Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?

– Aca Lukas, pesma „Suncokreti“.

19. Kako najradije proslaviš veliku pobedu?

– Uglavnom sa saigračima.

20. Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?

– Projektil sa 30 metara.

21. Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?

– Novak Đoković.

22. Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?

– Santjago Bernabeu.

23. Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?

– Aleksandra Kataija.

24. Da si predsednik svog kluba, koja bi bila prva stvar koju bi promenio?

– Uf, ne znam…

25. Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?

– Ronaldinja, odveo bih ga u „Dva jelena“.

26. Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Super lige?

– Aleksandar Katai.

27. Kako trenutno vidiš Super ligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?

– S obzirom na to da su se neki tereni već promenili, možda da se sada malo poboljša infrastruktura na stadionima.

28. Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?

– Možda bih mu samo pustio da gleda neki derbi ili tako nešto, da vidi.

29. Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?

– Ne sećam se.

30. Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?

– Kao igrača koji je uvek davao svoj maksimum.