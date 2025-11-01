Slušaj vest

Fudbalski klub Železničar iz Inđije u nedelju od 13.30 časova na terenu Sportskog centra Leje dočekuje ekipu Slovena iz Rume u okviru 12. kola Srpske lige Vojvodina.

1/7 Vidi galeriju Bivši kapiten reprezentacije Srbije i nekadašnji as Partizana i Crvene zvezde Foto: Starsport, Starsportphoto, Http://www.kkcrvenazvezda.rs/

Ono što će zasigurno privući veliku pažnju sportske javnosti jeste činjenica da će se prvi put u sastavu ekipe za zvaničnu utakmicu naći Miroslav Raduljica, proslavljeni košarkaški reprezentativac Srbije, koji se nedavno priključio klubu i svojim angažmanom izazvao veliko interesovanje širom regiona i šire.

Železničar u ovu utakmicu ulazi sa željom da nastavi pobednički niz i zadrži lidersku poziciju na tabeli.

Uoči nedeljnog susreta, šef stručnog štaba Vladimir Livaja izjavio je:

„Očekuje nas još jedna zahtevna utakmica. Neće nas zavarati tabela, jer Sloven ima dobar tim i dobrog trenera. Sa njima imamo rivalitet koji traje dugo i uvek igramo zanimljive i borbene mečeve. Moramo biti maksimalno fokusirani i agresivni kao i uvek, ako želimo da nastavimo sa dobrim rezultatima. – istakao je Livaja.

Železničar poziva sve svoje navijače i ljubitelje fudbala da u nedelju dođu na tribine SC Leje i pruže podršku timu u novom izazovu. Ulaznice za ovaj meč kupovaće se na samom stadionu pred početak meča po ceni od 200 dinara.