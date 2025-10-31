Slušaj vest

Ne stišavaju se odjeci velike pobede Vojvodine nad Crvenom zvezdom nakon nestvarnog preokreta u drugom poluvremenu.

Dan kasnije šef stručnog štaba Vojvodine Miroslav Tanjga spušta loptu na zemlju i upozorava svoje igrače pred duel protiv IMT-a

“Posle jučerašnje utakmice, kada saberemo sve utiske, moramo da budemo zadovoljni, ali isto tako moramo da se prestrojimo i da nam fokus bude na sledeću i novu najbitniju utakmicu. U ovom slučaju, to je IMT. To je rival za svako poštovanje što pokazuje svojim igrama, kao i što su pokazali u Kupu pobedom u Surdulici. Moramo da budemo fokusirani, jer je i meč protiv Zvezde i IMT-a donosi tri boda. Sigurno da ćemo neke igrače odmarati, koji su odigrali veliki broj utakmica, i juče i u Kruševcu. Dovešćemo u pitanje i neke povrede, tako da moramo nekog rotirati. Cilj ostaje isti, a to je pobeda. Posle IMT-a imamo Radnički. Idemo od meča do meča, a naš cilj se zna, a to je plasman u Evropu. Imamo nekih manjih povreda, kod Siniše, potom Buteana, ovo ostalo znate. Manje više su svi spremni, samo verovatno i umorni”, rekao je Tanjga, prenosi klupski sajt.

Odgovorio je i na pitanje o prekidu negativne tradicije protiv Crvene zvezde u protekloj deceniji.

“Ne znam da li je to bila samo mentalna barijera. Ne mislim da smo mi sada čudo, svi mi skupa. Možda je bila ta barijera, ali Zvezda dugi niz godina ima dobar tim u koji je mnogo ulagano, ali i on ima svoje padove, kriza i mi smo ovu pobedu na terenu pošteno zaslužili. Kao trener nisam ništa ako iza sebe nemam stručni štab i igrače. Bitno je da igrači veruju u naše ideje. Od prvog dana im pričamo da sve ide iz glave i ako u nešto ne veruješ, onda ne možeš da dođeš do cilja. Oni su shvatili da mogu mnogo, ali da se ne živi od jedne utakmice. Moramo da imamo kontinuitet i nadam se da ćemo ostati ovakvi do nekog plasmana u Evropu”, naglasio je Tanjga.

On je priznao da će biti teško biti na istom nivou i u nedelju, samo tri dana posle Crvene zvezde, ali da je to neophodno.

“Iskreno, sigurno da su se igrači ispraznili. Ali ja to stalno pričam, moramo da budemo profesionalci. Na IMT gledamo kao meč koji donosi tri boda i mir. Imamo još nekoliko mečeva pa ide nova pauza i opuštanja nema. I pred Zvezdu sam rekao da su tri boda ista protiv njih i IMT-a. Ući ćemo maksimalno fokusirani na pobedu, ne smemo da potcenimo nijednog rivala. Bodovi su bodovi, protivnik je protivnik, Karađorđe je naša kuća i moramo da idemo na pobedu.”

Tanjga se za kraj osvrnuo na razgovor sa igračima na poluvremenu protiv Crvene zvezde.