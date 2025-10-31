Slušaj vest

"Reputacija turskog fudbala zasniva se na poštovanju truda na terenu i nepokolebljivoj integritetu pravde. Svaki čin koji izdaje ove vrednosti nije samo kršenje pravila, već i narušavanje poverenja", rekao je predsednik federacije İbrahim Hadžiosmanoglu.

On je dodao da su nedavne istrage otkrile da su neki sudije učestvovale u klađenju na način koji je potpuno nespojiv sa duhom fudbala.

"Ovo nije samo prekršaj, to je zloupotreba koja povređuje savest i truje pravdu", naveo je Hadžiosmanoglu.

Prethodno je predsednik federacije objavio da je vlada utvrdila kako je 371 od 571 aktivnog sudije imao najmanje jedan nalog kod kladionice, od čega je 152 sudije klađenje primenilo na fudbal, uključujući sedam sudija najvišeg ranga i 15 pomoćnika.

U pojedinim slučajevima, sudije su klađenje primenjivale masovno, deset sudija je odigralo opklade na više od 10.000 mečeva tokom pet godina, a jedan sudija navodno je klađenje postavio na 18.227 utakmica.

Mediji navode da su istrage u toku i protiv klubova i igrača, te da je pod istragom oko 3.700 fudbalera.

(Beta)