Napustio je Dragan Bojat Novi Pazar posle neprijatnosti koje je doživeo od strane navijača, ali neće puno čekati na novi angažman.

Kako prenosi Mozzart sport, Crvena zvezda je dogovorila saradnju sa desnim bekom koji će potpisati ugovor do 2028. godine. Šampion Srbije je iskoristio aktuelni momenat i očekuje se da sledeće nedelje ozvaniče saradnju.

Bojat je postigao pogodak prošle sezone koji je odveo Novi Pazar u Evropu, gde ga je izbacila Jagjelonija u dvomeču kvalifikacija za Ligu konferencije.

Nedavno se našao na udaru navijača kada je na svom Instagram nalogu objavio sliku generala Nebojše Pavkovića, nakon čega su počeli navijači da mu prete. Pratili su ga po Novom Pazaru i objavljivali njegove slike, zbog čega je došla i odluka da raskine ugovor.

Dragan Bojat je u seniorski fudbal zakoračio leta 2023. godine, kada je napustio Partizanov tim do 19 godina i potpisao za Novi Pazar. Za dve godine i četiri meseca provedenih pokraj Jošanice, Bojat je za Novi Pazar odigrao 62 utakmice u svim takmičenjima, dao tri gola i zabeležio jednu asistencija, a ostaće zabeleženo da je u prethodnoj, istorijskoj sezoni za klub, odigrao 30 utakmica od mogućih 37 u domaćem prvenstvu.