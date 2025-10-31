Slušaj vest

Fudbaler Mančester sitija Erling Haland spreman je za nedeljni meč Premijer lige protiv Bornmuta, potvrdio je danas trener Sitija Pep Gvardiola.

Norveški reprezentativac povredio se u sudaru sa stativom krajem meča protiv Aston Vile, u kom je siti poražen (0:1) prošle nedelje, zbog čega nije bio u timu za meč sredinom nedelje protiv Svonsija u Liga kupu.

Menadžer Sitija, Pep Gvardiola, potvrdio je da je Haland spreman za igru na Etihadu.

Erling Haland Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Profimedia

Takođe, vezista Rodri je u konkurenciji za tim nakon povrede zadnje lože.

"Mislim da će biti spreman da nam pomogne, ne znam da li od početka, ali nadamo se da će biti sa nama. Bio je odsutan nekoliko puta i znamo koliko je važan za nas", rekao je Gvardiola o Rodriju.

Poraz od Aston Vile prekinuo je Halandovu seriju od 12 mečeva sa postignutim golom na početku sezone, a Norvežanin je ove sezone postigao 24 gola na 15 utakmica.

