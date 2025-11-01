Slušaj vest

Večiti derbi futsal timova Partizan i Crvena zvezda na programu je u nedelju, 2. novembra od 20 časova u hali na Banjici, a svoja očekivanja uoči ove utakmice dao je i legendarni golman Miodrag Aksentijević.

Popularni Miki govorio je o narednom meču, ali i o fudbalskim derbijima koje je gledao kao klinac, uporedio je Partizan sa ostalim klubovima u kojima je igrao, a najavio je da će kraj svoje bogate i duge karijere dočekati upravo u crno-belom dresu!

Za početak, šta očekuješ od večitog derbija?

- Od večitog derbija očekujem da ispuni očekivanja publike i opravda epitet najveće utakmice u prvenstvu.

Tokom karijere branio si mnogo velikih i važnih utakmica, gde bi pozicionirao večiti derbi u odnosu na sve do sada?

- Večiti derbi u Srbiji je nešto što prevazilazi granice futsala. Takva vrsta rivaliteta koja je zastupljena u svim sportovima večitih rivala retkost je u svetu. Večiti derbi kao derbi je definitivno na prvom mestu u odnosu na derbije u ligama u kojima sam igrao.

Da li si kao dečak sanjao da u dresu Partizana braniš protiv Crvene zvezde?

- Iako sam sa fudbalom počeo tek od 16. godine i kao klinac sam pratio Pandurovića i Omerovića u derbijima, kasnije je svaki klinac ispred zgrade kada odbrani nešto bio Ivica Kralj. Svi su se potajno nadali da jednog dana mogu biti na njihovim mestima i učestvovati u svim čarima derbija.

Imaš li neku poruku za navijače pred derbi?

- Navijači su smisao derbija. Bez njih ovo je samo jedna obična utakmica. Pozvao bih navijače Partizana da nas podrže u našoj borbi za najviše ciljeve. Neka budu naš šesti igrač sutra i pomognu nam da dođemo do važne pobede.

Iako si veteran, i dalje braniš kao mladić - do kada možemo da te očekujemo na golu?

- Trudim se da dokle god sam na parketu, od sebe dam sve za ovaj sport i ovaj klub. Dužan sam to sportu koji mi je puno dao. Probaću da ne obraćam pažnju na godine dok se ne ispune ciljevi Partizana. Ne znam kada će taj kraj doći ali će zasigurno biti u Partizanu.

Za kraj, malo o klubu. Branio si za mnoge velike klubove, gde bi pozicionirao Partizan, kako organizaciono, tako i po kvalitetu, u odnosu na ostale?

- Što se tiče organizacije Partizan ne zaostaje ni za jednim klubom u kom sam bio. Naravno, u Rusiji su klubovi suočeni sa većim izazovima u organizaciji, ali naš klub je odavno prevazišao našu, a i Super ligu Srbije u tom pogledu. Nadam se i da ćemo kao ekipa ispratiti ovaj tempo rasta organizacije i opravdati očekivanja navijača kako u ovoj, tako i u Super ligi Srbije.

