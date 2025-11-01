Slušaj vest

Jezivu neprijatnost doživela je porodica fudbalera Mančester sitija Fila Fodena.

Fil Foden i njegova verenica Rebeka Kuk postali su žrtve bolesne internet prevare.

Lažne objave o njihovoj deci zaprepastile su čitavu planetu.

Društvenim mrežama počele su da se šire fotografije napravljene pomoću AI (veštačka inteligencija) na kojima Foden i njegova izabranica plaču i tuguju uz izmišljenu vest o smrti njihovog šestogodišnjeg sina Runija. Nakon toga pojavila se i lažna vest da njihva ćerka boluje od raka.

Zahvaljujući ovoj monstruoznoj prevari nekoliko Fejsbuk profila dobolo je na desetine lajkova, što je i bio njihv cilj.

Njegova partnerka Rebeka saopštila je da je porodica kontaktirala advokatski tim i da će pokrenuti sve moguće procese kako bi zaštitili sebe i svoju porodicu.

Rebeka je dodala da su ih objave strašno uznemirile, jer se radi o deci.

"Zabrinuti smo zbog stranica koje šire ove priče. Potpuno su lažne i uznemiravaju nas. Ne razumem kako ljudi mogu izmišljati takmve stvari o bilo kome, posebno o deci. To je odvratno", napisala je Rebeka na Instagramu.

Na svu sreću, sa Fodenovom decom je sve u redu.

Kurir sport