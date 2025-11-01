Da li je realno?

Aurelijan Giša, vlasnik rumunskog niželigaša Sanatatea Kluž, postao je najstariji igrač koji je zaigrao u jednoj zvaničnoj utakmici u Rumuniji.

Giša, koji ima 61 godinu, ušao je kao zamena u porazu svog tima od Univerzitatee u prvom kolu Kupa Rumunije - 4:1.

Igrao se 89. minut kada je vlasnik rumunskog trećeligaša napravio potez koji je sve ostavio u totalnoj neverici. Rešio je gazda Santatee da obori rekord i trener mu je naravno to omogućio. Proveo je nekoliko minuta na terenu i postao najstariji igrač koji je igrao u jednom zvaničnom meču.

"Uvek sam spreman da igram. Ako timu budem potreban, tu sam. Svake godine prolazim medicinske preglede", rekao je Giša nakon utakmice.

Inače, Giša je nekada bio napadač ovog kluba.

Karijeru je završio 2009. godine, a 16 godina kasnije ponovo je zaigrao u dresu kluba čiji je danas vlasnik.

Kurir sport