Spaleti je u petak predstavljen kao novi trener Juventusa. Di Natale je sarađivao sa njim u Empoliju i Udinezeu i drago mu je što njegov bivši trener ima novi angažman.

- Spaleti nije mogao da odbije Juventus i uveren sam da će ih vratiti na vrh - rekao je Di Natale za Gazeta delo Sport.

Spaleti je rekao da će da nastavi da se oslanja na Vlahovića sve dok srpski reprezentativac pokazuje pravi stav.

- Očekujem oko 20 golova od Vlahovića, a i David i Openda mogu da se približe tim brojkama. Spaleti izvlači najbolje od svojih napadača radeći sa njima na njihovom kretanju, na sinhronizaciji između linija i analizi veština defanzivaca protiv kojih će igrati - naveo je Di Natale.

- Uveren sam da će se navijači postepeno zaljubljivati u Lučana. On je trener koji kombinuje atraktivni fudbal sa uspehom. Ljudi koji dolaze na stadion žele da pobede, ne da gledaju cirkus - dodao je 48-godišnji bivši italijanski reprezentativac.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Udinezea

Spaleti je na predstavljanju rekao da je Juventus i dalje u konkurenciji za titulu, a Di Natale se složio sa tom ocenom.

- Da, sezona je tek počela. Biće potreban rad i pomalo strpljenja. Kada Lučano ima priliku da radi na terenu svakoga dana, on popravi stvari i ostvari ciljeve - naveo je Di Natale.

Posle devet kola u Seriji A Juventus je sedmi na tabeli sa 15 bodova. Vode Napoli i Roma sa po 21 bodom, Inter i Milan imaju po 18 bodova, Komo na petom mestu ima 16, a Bolonja je šesta sa 15 bodova.

