Slušaj vest

Bugarski fudbalski velikan Ludogorec pokušao je da angažuje Veljka Paunovića i ponudio mu ugovor vredan čak milion evra godišnje.

Iako je ponuda bila izuzetno primamljiva, srpski trener je ljubazno odbio razgovore, a nakon toga je prihvatio ponudu reprezentacije Srbije da postane selektor Srbije.

- Ludogorec je obavio razgovore sa 48-godišnjim srpskim trenerom Veljkom Paunovićem. On je bio jedna od opcija za zamenu Ruija Mote. Portugalac je smenjen sa trenerskog mesta nakon poraza od CSKA rezultatom 4:5 u Bistrici, a uprava kluba trenutno pregovara sa njim o raskidu ugovora. Tema Sport je pre nekog vremena objavila da Ludogorec traže novog trenera.

Paunović je bio na čelu elitnog španskog Ovijeda do početka oktobra. Tada je dobio poziv od Ludogoreca. Ali je želeo preko milion evra godišnje da preuzme "Orlove" (Ludogorec). U karijeri je vodio i omladinsku reprezentaciju Srbije, Čikago Fajer, Reding, Gvadalaharu i Tigres. Na kraju je Veljko imao bolju ponudu od Ludogoreca i postao je selektor reprezentacije Srbije. A Ludogorec će nastaviti da traži zamenu za Motu - navodi pomenuti portal.

1/12 Vidi galeriju Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira Foto: Dado Djilas/news1

Razlog zbog kog je bugarski šampion krenuo u potragu za novim strategom leži u lošoj seriji rezultata. Klub iz Razgrada je doživeo dva poraza u nizu u Ligi Evrope, a u domaćem prvenstvu zaostaje čak devet bodova za vodećim Levskim.

Uprava Ludogoreca želi da dovede trenera sa ozbiljnim međunarodnim iskustvom, a bugarski mediji prenose da je klub spreman da novom stručnjaku ponudi najveću platu u istoriji kluba.

Podsetimo, Ludogorec je aktuelni šampion Bugarske sa neverovatnih 14 uzastopnih titula, ali mu ova sezona ne ide prema planu. Tim sutra igra teško gostovanje u Varni, a potom odlazi u Budimpeštu, gde će u okviru četvrtog kola Lige Evrope odmeriti snage sa Ferencvarošom.

Bonus video: