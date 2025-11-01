Slušaj vest

"Ja uvek verujem. Teram moju ekipu da veruje da kao tim možemo da nađemo pravo rešenje za protivnika. Svaki tim ima neke prednosti, kao što brzina prema napred kod Železničara. Vidim i naše prednosti, ali ću ih zadrati za sebe", rekao je Gaćinović.

Utakmica na Gradskom stadionu u Novom Pazaru zakazana je za nedelju od 16 časova.

Novi Pazar je peti na tabeli sa 19 bodova, koliko ima i Železničar na petom mestu.

Gaćinović ne računa na povređenog štopera Jovana Maneva i zbog žutih kartona na krilo Matiju Malekinušića.

Napadač Žulijus Eđike Opara ima obaveza u Portugalu, gde bi trebalo da zaigra od početka sledeće godine, a raskinuta je saradnja sa desnim bekom Draganom Bojatom.

"Znam da ćemo da izvučemo naš maksimum i da budemo na nivou u teškoj utakmici što dolazi u nezgodnom trenutku. Protivnik je našeg ranga, možda s tom prednošću da su zadržali više igrača od prošle sezone. Ipak, imali smo dovoljno vremena da se uklopimo, iako će nam nedostajati Opara, Malekinušić, Manev i Bojat", naveo je Gaćinović.

(Beta)