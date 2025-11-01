Slušaj vest

"Kristijan Pulišić će se vratiti za utakmicu protiv Parme (8. novembra), ali za Rabioa, biće vrlo teško", rekao je Alegri na konferenciji za novinare.

Pulišić i Rabio su se u septembru vratili povređeni sa prošle pauze iz svojih reprezentacija i od tada nisu igrali. Američki fudbaler povredio je desnu butinu, a francuski igrač sredine terena povredio je list.

U njihovom odsustvu, Milan je pobedio jednom u poslednje tri utakmice i imao je dva remija i pao je sa prvog na četvrto mesto na tabeli u Seriji A.

Upitan o narednoj pauzi reprezentacija, koja počinje posle utakmice protiv Parme, Alegri je rekao da se nada da Pulišić i Rabio neće biti pozvani.

"Selektori reprezentacija sa kojima sarađujemo, znaju kroz šta igrači prolaze i u kakvom su stanju. Možda, ako je igrač mesec dana van terena, možda će mu biti teško da odigra utakmicu. Mi njima objasnimo kako su igrači, a onda oni odluče", naveo je Alegri.

(Beta)