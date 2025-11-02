Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika igraju duel 14. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su pred impertivom pobede jer u poslednje vreme ne znaju za trijumf. 

Porazom u Novom Sadu nastavljena je kriza Crvene zvezde, koja je na poslednja tri meča osvojila samo jedan bod.

Protiv Brage u Ligi Evrope (2:0) odigrala je katastrofalno, zatim je kiksnula protiv Radničkog (0:0) u Nišu, a sada joj je meru uzela i Vojvodina, pa crveno-beli više nemaju prednost na tabeli u odnosu na najvećeg rivala.

