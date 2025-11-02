Meč Crvene zvezde i Radnika je od 17.00 časova.
Fudbal
CRVENO-BELI TRAŽE PUT ZA IZLAZAK IZ KRIZE: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Radnik
Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika igraju duel 14. kola Super lige Srbije.
Ovaj meč možete gledati na kanalima Arene Sport, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.
Crveno-beli su pred impertivom pobede jer u poslednje vreme ne znaju za trijumf.
Porazom u Novom Sadu nastavljena je kriza Crvene zvezde, koja je na poslednja tri meča osvojila samo jedan bod.
Protiv Brage u Ligi Evrope (2:0) odigrala je katastrofalno, zatim je kiksnula protiv Radničkog (0:0) u Nišu, a sada joj je meru uzela i Vojvodina, pa crveno-beli više nemaju prednost na tabeli u odnosu na najvećeg rivala.
