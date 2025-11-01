Nova pobeda!
LA LIGA: Viljareal nastavio da niže pobede...
Fudbaleri Viljareala zabeležili su ubedljiv trijumf nad Rajom Valjekanom rezultatom 4:0 u meču 11. kola LaLige.
Ovom pobedom "žuta podmornica" je stigla do drugog mesta na tabeli španskog prvenstva, "preskočivši" Barselonu, a uz četiri boda zaostatka u odnosu na vodeći Real.
Rajo je ovim porazom prekinuo niz od tri pobede i sada su 10. tim La Lige.
U sledećem kolu VIljareal gostuje Espanjolu, dok će Rajo ugostiti Real.
