Fudbaleri Viljareala zabeležili su ubedljiv trijumf nad Rajom Valjekanom rezultatom 4:0 u meču 11. kola LaLige.

Ovom pobedom "žuta podmornica" je stigla do drugog mesta na tabeli španskog prvenstva, "preskočivši" Barselonu, a uz četiri boda zaostatka u odnosu na vodeći Real.

Rajo je ovim porazom prekinuo niz od tri pobede i sada su 10. tim La Lige.

U sledećem kolu VIljareal gostuje Espanjolu, dok će Rajo ugostiti Real.

