FK Crvena zvezda nalazi se ne tako dobroj formi na ulasku u finiš jesenjeg sela sezone 2025/2026.

Zvezda je na poslednje tri utakmice osvojila samo jedan pobed, remijem u Nišu protiv Radničkog (0:0), a poraze je upisala od Brage (2:0) i nedavno na Karađorđu protiv Vojvodine rezultatom 3:2.

Crveno-beli su tako ispustili plus pet u Superligi Srbije u odnosu na Partizan, pa se sve češće može čuti da je Vladan Milojević blizu odlaska sa klupe aktuelnog srpskog šampiona.

Kako je preneo "Mozzart sport", Zvezda je spremila zamenu za Milojevića i to liku i delu španskog trenera Alberta Rijere!

Prema trenutnom razvoju događaja, aktuelni trener crveno-belih ostaće na klupi do druge polovine decembra, bez obzira na rezultate u finišu jesenjeg dela sezone.

Srpski šampion je navodno sprman je da Rijeri ponudi vrlo ozbiljan ugovor, pa bi tako temperamentni Španac u slučaju da ostvari glavne rezultatske ciljeve mogao u Beogradu da zaradi i do 1.600.000 evra po godini, s tim da bi mu osnovna plata iznosila oko 1.000.000 evra, navodi "Mozzart sport".

Ko je Albert Rijera?

Albert Riera rođen je 15. aprila 1982. godine u Manakoru na španskom ostrvu Majorka. Fudbalom je počeo da se bavi u mlađim kategorijama kluba iz rodnog mesta, a profesionalnu karijeru započeo je početkom dvehiljaditih.

Tokom igračke karijere nastupao je u više evropskih zemalja. U Španiji je igrao za nekoliko poznatih timova i osvojio nacionalni kup. Zatim je karijeru nastavio u Francuskoj, Engleskoj (Liverpul), Grčkoj, Turskoj, Italiji i Sloveniji. Poznat je kao ofanzivni fudbaler izuzetne tehnike i prodora, sposoban da pokrije više pozicija po levoj strani terena.

Za reprezentaciju Španije debitovao je 2007. godine i zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.

Riera je do sada vodio sledeće klubove kao glavni trener:

Olimpija Ljubljana (Slovenija) – od 2022. godine, sa kojom je osvojio prvenstvo i kup.

Celje (Slovenija) – u sezoni 2023/24 bio je glavni trener i kratko vodio tim.

Bordo (Francuska) – preuzeo ekipu u oktobru 2023. godine.

Pre ovih angažmana bio je i pomoćni trener u turskom Galatasaraju, gde je započeo svoj trenerski put.

