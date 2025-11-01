Slušaj vest

Pobedonosni gol postigao je Nikolo Zaniolo u 40. minutu. To je bio njegov treći gol u četiri utakmice.

Udineze je posle četvrte pobede osmi na tabeli sa 15 bodova.

Atalanta je do ovog kola bila jedina neporažena ekipa u Seriji A, nakon što je ostvarila dve pobede i imala sedam nerešenih.

Klub iz Bergama prekinuo je niz od pet remija i posle prvog poraza zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova.

Kasnije igraju Napoli - Komo i Kremoneze - Juventus.

(Beta)

