Fudbaleri Udinezea pobedili su na svom terenu Atalantu 1:0, u utakmici 10. kola Serije A i naneli joj prvi poraz u ligi.
Fudbal
NEMA VIŠE NEPORAŽENIH U SERIJI A: Udineze otkinuo tri boda Atalanti
Slušaj vest
Pobedonosni gol postigao je Nikolo Zaniolo u 40. minutu. To je bio njegov treći gol u četiri utakmice.
Udineze je posle četvrte pobede osmi na tabeli sa 15 bodova.
Atalanta je do ovog kola bila jedina neporažena ekipa u Seriji A, nakon što je ostvarila dve pobede i imala sedam nerešenih.
Klub iz Bergama prekinuo je niz od pet remija i posle prvog poraza zauzima 11. mesto na tabeli sa 13 bodova.
Kasnije igraju Napoli - Komo i Kremoneze - Juventus.
(Beta)
Reaguj
Komentariši