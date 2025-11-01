Slušaj vest

Crvena zvezda će u nedelju od 17.00 na praznim tribinama Marakane dočekati Radnik iz Surdulice u meču 14. kola Superlige Srbije.

Zvezda će pokušati da ponovo stane na pobednički kolosek nakon remija u Nišu i poraza od Vojvodine u Novom Sadu.

Trener Zvezde Vladan Milojević najavio je promene:

- Biće sigurno promena u sastavu! Trenutno nam je najbitnija ova utakmica sa Radnikom, zato što nemamo prostora za greške i moramo profesionalno da razmišljamo samo o narednom protivniku. Mislim da će za nas u ovom trenutku biti više psihološki teška utakmica, tako da sada da li će biti golova, to ne bih komentarisao.

Na kraju je govorio o rivalu i pohvalio rad Marka Jakšića, kao i uticaj krilnog napadača Samuela Ovusua.

- Mislim da Marko Jakšić radi dobar posao. Imali su malu krizu, prošle godine su dominantno ušli, a i ove sezone su igrali dobro, iako rezultati nisu uvek to pratili. Počeli su da beleže i dobre rezultate. Imaju jake i brze igrače, sigurno je Ovusu fudbaler na koga treba obratiti pažnju zbog njegove brzine. Ipak, ne bih voleo nikoga da izdvajam, mislim da su dobar i jak kolektiv - zaključio je Milojević.

