Fudbaleri Javora i Spartaka iz Subotice remizirali su sa 1:1 u okviru 14. kola Superlige Srbije.

Izabranici Radovana Ćurčića propustili su priliku da na svom terenu dođu do tri boda i nastave seriju dobrih rezultata u prvenstvu.

Bio je Javor bolji tokom prvih 45 minuta, ali nije uspeo da materijalizuje inicijativu. Ipak, u 53. minutu domaća ekipa je povela.

Vilotić je probio po levom boku i ubacio loptu na peterac, na kratko su intervenisali igrači Spartaka, ali se Dukure našao na pravom mestu i savladao Vulića.

Otvorili su se gosti od tog trenutka i Ivanjičani su propustili priliku da tada stave pečat na trijumf. Ubedljivo najbolju šansu je imao Bajere, kog je proigrao Dukure, izašao je sam na protivničkog golmana, ali je Vulić nogom zaustavio njegov pokušaj.

Kazna je stigla posle nekoliko minuta. Zaspala je odbrana Javora, Tomović uposlio usamljenog Trajkovića, koji je bez problema savladao Vasiljevića.

