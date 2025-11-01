Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na gostujućem terenu Barnli 2:0, u 10. kolu engleske Premijer lige.Strelci za Arsenal bili su Viktor Đekereš u 14. i Deklan Rajs u 35. minutu.

Arsenal je prvi na tabeli sa 25 bodova, sedam više i utakmicom više od drugoplasiranog Bornmuta. Barnli je na 17. mestu sa 10 poena.

U narednom kolu, Arsenal će gostovati Sanderlendu, dok će Barnli gostovati Vest Hemu.

Fudbaleri Notingem Foresta i Mančester Junajteda su u Notingemu odigrali nerešeno 2:2.

Poveo je Junajted golom Kazemira u 34. minutu, a Notingem Forest je do rezultatskog preokreta stigao sa dva gola u periodu od dva minuta.

Izjednačenje domaćinu doneo je Morgan Gibs-Vajt u 48. minutu, a u 50. minutu je Nikolo Savona savladao golmana Junajteda.

Konačan rezultat postavio je Amad Dijalo golom u 81. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković proveo je čitav meč na terenu.

Notingem je na 18. mestu sa šest bodova, a Junajted je peti sa 17 poena.

U sledećem kolu, Notingem će dočekati Lids, dok će Junajted u Londonu gostovati Totenhemu.

U ostalim mečevima Brajton je kao domaćin pobedio Lids 3:0, Kristal Palas je na svom terenu u Londonu savladao Brentford 2:0, dok je Fulam kao domaćin pobedio Vulverhempton 3:0.

