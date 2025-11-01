Čukarički dobio penal, sudija Predrag Janjuš pokazao na belu tačku.
rukom je igrao
PENAL ZA ČUKARIČKI PROTIV PARTIZANA KAŽU VAR I JANJUŠ: Procenite sami! (VIDEO)
Fudbaleri Čukaričkog dočekali su Partizan u meču 14. kola Superlige Srbije.
Brđani su poveli golom Nikčevića, a na 2:0 povidio je Tedić sa bele tačke.
Detalji sa meča 14. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Prethodno, glavni sudija na ovom meču Predrag Janjuš, nakon gledanja VAR-a, ocenio je igranje rukom Milana Roganovića za najstrožiju kaznu.
Ovo je taj trenutak:
