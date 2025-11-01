Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog dočekali su Partizan u meču 14. kola Superlige Srbije.

Brđani su poveli golom Nikčevića, a na 2:0 povidio je Tedić sa bele tačke.

Detalji sa meča 14. kola Super lige Srbije 2025/26. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prethodno, glavni sudija na ovom meču Predrag Janjuš, nakon gledanja VAR-a, ocenio je igranje rukom Milana Roganovića za najstrožiju kaznu.

Ovo je taj trenutak:

Ne propustiteFudbalPREMIJER LIGA! Arsenal nastavio sa pobedama, Mančesteru samo bod!
profimedia-1048128238.jpg
FudbalBUNDESLIGA: Lajpcig pobedio Štutgart za drugo mesto na tabeli, prva pobeda Menhengladbaha
Lajpcig
FudbalŠTA DALJE? Oglasio se Vladan Milojević i najavio promene!
Vladan Milojević
FudbalNEMA VIŠE NEPORAŽENIH U SERIJI A: Udineze otkinuo tri boda Atalanti
Nikolo Zaniolo

BONUS VIDEO:

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir