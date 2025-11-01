Slušaj vest

Srpski golman Vanja Milinković-Savić još jednom je potvrdio reputaciju majstora za penale i jednog od najboljih golmana u Seriji A.

U derbiju između Napolija i Koma, čuvar mreže italijanskog šampiona briljirao je u 26. minutu meča, kada je odbranio jedanaesterac Alvaru Morati.

Vanja Milinković-Savić Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Na kraju, meč je završen bez golova!

Ostajem nam da vidimo da li će novi selektor Srbije Veljko Paunović pozvati Vanju nazad u tabor "olrova", pošto mu je Milinković-Savić ovom bravurom poslao jasnu poruku!

Ne propustiteFudbalPRVA REAKCIJA SRĐANA BLAGOJEVIĆA NAKON DEBAKLA NA BRDU! Šta će reći "grobari" posle ovih reči trenera Partizana...
Srđan Blagojević
KošarkaABA LIGA: Veliki broj poena, Budućnost i Kluž odneli pobede!
FudbalPSŽ POBEDIO SA PENALA U 94. MINUTU: Drama u Parizu!
profimedia-1018991320.jpg
TenisSINER POVODOM ULASKA U PRVO FINALE MASTERSA U PARIZU! "Kurir" mu postavio pitanje odmah na startu!
Janik Siner

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir