Da li se vraća u reprezentaciju Srbije?
VELJKO NA POTEZU! Milinković-Savić poslao poruku Paunoviću!
Srpski golman Vanja Milinković-Savić još jednom je potvrdio reputaciju majstora za penale i jednog od najboljih golmana u Seriji A.
U derbiju između Napolija i Koma, čuvar mreže italijanskog šampiona briljirao je u 26. minutu meča, kada je odbranio jedanaesterac Alvaru Morati.
Vanja Milinković-Savić Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
Na kraju, meč je završen bez golova!
Ostajem nam da vidimo da li će novi selektor Srbije Veljko Paunović pozvati Vanju nazad u tabor "olrova", pošto mu je Milinković-Savić ovom bravurom poslao jasnu poruku!
