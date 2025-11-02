Iskusni stručnjak u Torinu.
u njemu je spas
SPALETI STIGAO U JUVE! Pojavila se klauzula o kojoj svi pričaju!
Slušaj vest
Lućano Spaleti je u četvrtak preuzeo Juventus, a kakva je njegova budućnost na klupi velikana tek treba da bude poznato.
“Stara dama” i Spaleti su, naime, potpisali ugovor do kraja sezone s opcijom da se saradnja nastavi do leta 2027. u slučaju da se velikan plasira u Ligu šampiona naredne sezone.
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
No, “evropska klauzula” je nešto o čemu odlučuje Juve, tvrde mediji sa Apenina.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši