Lućano Spaleti je u četvrtak preuzeo Juventus, a kakva je njegova budućnost na klupi velikana tek treba da bude poznato.

“Stara dama” i Spaleti su, naime, potpisali ugovor do kraja sezone s opcijom da se saradnja nastavi do leta 2027. u slučaju da se velikan plasira u Ligu šampiona naredne sezone.

Dušan Vlahović na meču Real - Juventus Foto: Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia, Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia

No, “evropska klauzula” je nešto o čemu odlučuje Juve, tvrde mediji sa Apenina.

