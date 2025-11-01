Slušaj vest

Juventus je poveo odmah na startu meča u gostima protiv Kremonezea.

Lućano Spaleti debitovao je na klupi Stare Dame i odmah je u startnu postavu uvrstio Filipa Kostića, kao i Dušana Vlahovića.

FILIP KOSTIĆ ODVEO AJNTRAHT DO TITULE U LIGI EVROPE! Ukleti Aron Ramzi TRAGIČAR, Rendžers izgubio na penale! Foto: Profimedia

Kostić je iskoristio šansu i pogodio mrežu za 1:0!

Pogledajte:

Ne propustiteFudbalTUČA FUDBALERA POSLE MEČA ČUKARIČKOG I PARTIZANA: Dragojević i Tomović se žestoko potukli - trener koji ih razdvajao povređen
najnovija vest.jpg
FudbalPLAVCIMA PRIPAO LONDONSKI DERBI: Čelsi minimalcem srušio Totenhem
Čelsi
FudbalBUNDESLIGA: Bajern razbio Bajer u derbiju!
Bajern Minhen
TenisZAVRŠNI WTA TURNIR U RIJADU: Ribakina pobedila Anisimovu u prvom kolu
Elena Ribakina

BONUS VIDEO:

Fudbaleri Zvezde na meču Zvezda - Real Izvor: Kurir