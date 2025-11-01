Filip Kostić pogodio protiv Kremonezea.
FILIPE, BRAVO! Konačno - gol Kostića u dresu Juventusa! (VIDEO)
Juventus je poveo odmah na startu meča u gostima protiv Kremonezea.
Lućano Spaleti debitovao je na klupi Stare Dame i odmah je u startnu postavu uvrstio Filipa Kostića, kao i Dušana Vlahovića.
Kostić je iskoristio šansu i pogodio mrežu za 1:0!
